4 مخرجين يكشفون تفاصيل أعمالهم في «الإسكندرية للفيلم القصير»

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت عروض مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»، الإثنين، عرض 14 فيلما قصيرا في مختلف المسابقات، ولاقت العروض إقبالا جماهيريا كبيرا، وعقب عرض الأفلام أقيمت مناقشة لأربعة من صناع الأفلام التي عُرضت وهم، الأردنية لين عبده مخرجة فيلم «ذاكرة بديلة»، وأحمد دحروج مخرج فيلم «اليوم الأخير»، وأحمد خليل مخرج فيلم «ربيع ممطر»، ومايا صباهي مخرجة فيلم «كلاكس».

وقالت المخرجة لين عبده عن فيلمها «ذاكرة بديلة» إنه التجربة الأولى لها في عالم الإخراج، وأنها فضلت استخدام تقنية 2D عن تقنية 3D، لأنها تفضل التقنية الأولى عن الثانية، وأنها ليست جاهزة بشكل كبير لاستخدام تقنية 3D، موضحة أنها كانت تسابق الوقت لأنه لم يكن لديها وقت كاف للعمل على الفيلم بشكل مريح لكي يخرج بشكل أفضل، وأنها من الممكن أن تقدم تجربة أفضل في المستقبل لأنه سيكون لديها الوقت الكافي.

أما مايا صباهي مخرجة فيلم «كلاكس» فقد أكدت أن الفيلم كان مشروع تخرجها، وأن أحداثه كانت مرتبة بشكل دقيق، وتم معاينة جميع الأماكن التي ظهرت في الفيلم قبل التصوير، وأكدت أن هدفها من الفيلم كان إظهار التناقضات في القاهرة، بين هدوء شوارعها وإزعاجها في أوقات مختلفة، وذلك من خلال النماذج التي ظهرت في الفيلم مثل سائق الميكروباص وسائق التاكسي وسائق التوك توك، وكذلك إظهار بعض الأماكن وهي هادئة وهي مليئة بالضوضاء، وما بين شرطي المرور والسايس، وأكدت أن جميع من ظهروا في الفيلم هم سائقون بالفعل، وقامت بنفسها بالنزول لموقف سيارات ميكروباص واختارت السائق وقامت بالتسجيل معه وكذلك سائقي التاكسي والتوك توك.

اليوم الأخير وربيع ممطر

وأكد أحمد دحروج مخرج فيلم «اليوم الأخير» أنه كان يحب التمثيل في البداية منذ طفولته، ولكن عندما كبر قليلا وعرف ما هو دور المخرج أعجبه الدور وأحب أن يلعب هذا الدور أكثر ولكن هذا لم ينسيه حبه للتمثيل، لذلك يمثل في بعض أعماله، وأكد أن فكرة الفيلم مرت بمراحل مختلفة والسيناريو تغير عدة مرات، موضحا أنه اقتبس قصة الفيلم من سيدة عجوز كان يرعاها ابنها وكانت تسكن بجانبه، وأن هذه المشكلة توجد في كل منزل.

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وأوضح أحمد خليل مخرج فيلم «ربيع ممطر» أن فيلمه هو مشروع العام الثاني في جامعته وليس مشروع تخرج، وأنه كتب سيناريو الفيلم بنفسه، مؤكدا أن النسخة التي ظهرت من الفيلم يعتبرها نسخة جيدة بالرغم من أن البعض لديه تعليقات عليها ولكنه يراها قدمت ما يريد من أفكار، وقد يقدم شيئا مماثلا بعد التخرج يكون لديه فيه وقت كاف لإخراج عمل أكثر وضوحا.

وأشار إلى أنه عندما كتبل السيناريو لم يرد ربط أحداث الفيلم بمكان أو زمان معين، ولكنه أراد توضيح أن هذا الحادث قد يقع في أي زمان ومكان.

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