انضمام البلجيكية ديلفين دوز للجنة تحكيم «الإسكندرية للفيلم القصير»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» في دورته الثامنة انضمام البلجيكية ديلفين دوز إلى لجنة تحكيم المسابقة الدولية بعد انسحاب اللبنانية دياموند بو عبود.

وتعمل ديلفين دوز على استكشاف صناعة السينما البلجيكية من العام 2008، بعد العمل في التصميم والموضة والموسيقى.

ديلفين هي كاتبة سيناريو فيلم وثائقي «على الصخرة البلجيكية» الذي عُرض على نطاق واسع في أوروبا بين باريس وبروكسل، عملت مع باتريك جان ثم مع شركات أفلام «Panache» للإنتاج، وشاركت كذلك في العديد من مشاريع الأفلام الروائية لخديجة لوكلير، ورادو ميهالينو، وسيدريك كلابتش (أنيت ليوس كاراكس).

انضمت إلى طاقم «Black Boat Pictures» في فرنسا العام 2018 ثم انضمت إلى فالانتين لوبلان لإنشاء «White Boat Pictures» في بلجيكا.

مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» يقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، ويشمل خمس مسابقات وهي مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، ومسابقة الأفلام الروائية الدولية، ومسابقة أفلام الرسوم المتحركة، ومسابقة الأفلام العربية، ومسابقة أفلام الطلبة، كما يشمل المهرجان عدة ورش وندوات خاصة بصناعة السينما.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.