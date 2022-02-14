عودة كرنفال نيس بعد توقف سنة

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح الكرنفال الـ137 لمدينة نيس الفرنسية، الجمعة، مع حضور لافت، بعدما ألغي العام الفائت بسبب انتشار جائحة كورونا.

ويعتبر هذا الكرنفال الذي أقيم للمرة الأولى العام 1873، من بين أهم ثلاثة كرنفالات في العالم، إلى جانب نظيريه اللذين يقامان في ريو دي جانيرو البرازيلية والبندقية الإيطالية، وفق «فرانس برس».

في البرازيل، أرجئت المسيرات الاحتفالية في ريو وساو باولو من أواخر فبراير إلى أبريل بسبب الموجة الجديدة من الإصابات بكوفيد-19. أما في البندقية، فانطلق الكرنفال الإثنين الفائت لكنّ جانبًا كبيرًا منه يقام بالصيغة الافتراضية، من دون حشود السياح المعتادة.

واستهل الافتتاح بعرض للألعاب النارية أمام خمسة آلاف شخص حضروا قعودًا على المدرجات بموجب حجز مسبق.

ثم توالت العربات المشاركة في موكب الكرنفال، وبينها تلك المزينة بالزهور، وتبعتها فرق من الراقصين.

ويستمر المهرجان إلى 27 فبراير الجاري. ومع أن عدد زواره يبلغ عادة نحو 200 ألف، لن تتعدى قدرته الاستيعابية هذه السنة 85 ألف متفرج، بموجب تذاكر دخول مدفوعة، ويشترط للحصول عليها إبراز شهادة تلقيح.