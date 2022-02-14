Atwasat

عودة كرنفال نيس بعد توقف سنة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 10:13 صباحا
عودة كرنفال نيس بعد توقف سنة
جانب من افتتاج كرنفال نيس الـ137 في فرنسا في 11 فبراير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

افتتح الكرنفال الـ137 لمدينة نيس الفرنسية، الجمعة، مع حضور لافت، بعدما ألغي العام الفائت بسبب انتشار جائحة كورونا.

ويعتبر هذا الكرنفال الذي أقيم للمرة الأولى العام 1873، من بين أهم ثلاثة كرنفالات في العالم، إلى جانب نظيريه اللذين يقامان في ريو دي جانيرو البرازيلية والبندقية الإيطالية، وفق «فرانس برس».

في البرازيل، أرجئت المسيرات الاحتفالية في ريو وساو باولو من أواخر فبراير إلى أبريل بسبب الموجة الجديدة من الإصابات بكوفيد-19. أما في البندقية، فانطلق الكرنفال الإثنين الفائت لكنّ جانبًا كبيرًا منه يقام بالصيغة الافتراضية، من دون حشود السياح المعتادة.

واستهل الافتتاح بعرض للألعاب النارية أمام خمسة آلاف شخص حضروا قعودًا على المدرجات بموجب حجز مسبق.

ثم توالت العربات المشاركة في موكب الكرنفال، وبينها تلك المزينة بالزهور، وتبعتها فرق من الراقصين.

ويستمر المهرجان إلى 27 فبراير الجاري. ومع أن عدد زواره يبلغ عادة نحو 200 ألف، لن تتعدى قدرته الاستيعابية هذه السنة 85 ألف متفرج، بموجب تذاكر دخول مدفوعة، ويشترط للحصول عليها إبراز شهادة تلقيح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة

شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة
مقاتلات «إف-22» أميركية تصل إلى الإمارات بعد هجمات الحوثيين

مقاتلات «إف-22» أميركية تصل إلى الإمارات بعد هجمات الحوثيين
بعد لقاء الدبيبة.. وليامز تدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات للعمل ضمن الإطار السياسي

بعد لقاء الدبيبة.. وليامز تدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات للعمل ضمن الإطار ...
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد المصراتي 1 - 0 السويحلي

انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد المصراتي 1 - 0 السويحلي
فاطمة بن سعيدان: المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها

فاطمة بن سعيدان: المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات الرقمية؟

من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات ...
الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب

الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب
مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة الشعوذة

مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة الشعوذة
الأزمة الأوكرانية على حافة الانفجار: بايدن يحذر من «كلفة باهظة» .. وموسكو تطارد غواصة أميركية

الأزمة الأوكرانية على حافة الانفجار: بايدن يحذر من «كلفة باهظة» .. وموسكو تطارد ...
الكرملين يندد بهستيريا أميركية بلغت «ذروتها» بعد اتصال بايدن وبوتين

الكرملين يندد بهستيريا أميركية بلغت «ذروتها» بعد اتصال بايدن وبوتين
المشري: كان يجوز للدبيبة الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.. ونحقق في الشكاوى المرتبطة بالعملية

المشري: كان يجوز للدبيبة الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.. ونحقق في الشكاوى ...
المشري: هناك إجماع على أن الأجسام الحالية قد استهلكت ويجب إنهاؤها بأسرع وقت

المشري: هناك إجماع على أن الأجسام الحالية قد استهلكت ويجب إنهاؤها بأسرع وقت
بلقاسم قزيط: تعجل مجلس النواب في تعيين حكومة جديدة «جعلنا عالقون» ونعيش أسوأ سيناريو

بلقاسم قزيط: تعجل مجلس النواب في تعيين حكومة جديدة «جعلنا عالقون» ونعيش أسوأ ...
البحرية الروسية تطرد غواصة أميركية من مياهها في المحيط الهادئ

البحرية الروسية تطرد غواصة أميركية من مياهها في المحيط الهادئ
فرنسا.. قوافل المناهضين لشهادة التلقيح تصل إلى باريس وسط مراقبة أمنية كبيرة

فرنسا.. قوافل المناهضين لشهادة التلقيح تصل إلى باريس وسط مراقبة أمنية كبيرة
دوغاريك: اختيار رئيس حكومة مكلف في ليبيا قرار سيادي والأمم المتحدة ليست في مجال تعيين قادة أي بلد

دوغاريك: اختيار رئيس حكومة مكلف في ليبيا قرار سيادي والأمم المتحدة ليست في مجال ...
اكتشاف الفيروس القاتل في أدمغة متعافي «إيبولا»

اكتشاف الفيروس القاتل في أدمغة متعافي «إيبولا»
الدبيبة: الإعلان عن خطة «عودة الأمانة للشعب» في 17 فبراير

الدبيبة: الإعلان عن خطة «عودة الأمانة للشعب» في 17 فبراير
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
كايت بلانشيت تبدي قلقها من منصات البث التدفقي
كايت بلانشيت تبدي قلقها من منصات البث التدفقي
أصالة تغني «تقول تبغاني» لمناسبة عيد الحب (فيديو)
أصالة تغني «تقول تبغاني» لمناسبة عيد الحب (فيديو)
«إل بوين باترون» يفوز بجائزة «غويا» لأفضل فيلم إسباني
«إل بوين باترون» يفوز بجائزة «غويا» لأفضل فيلم إسباني
إقبال جماهيري على عروض اليوم الثاني من «الإسكندرية للفيلم القصير»
إقبال جماهيري على عروض اليوم الثاني من «الإسكندرية للفيلم القصير»
عرض 14 فيلما في «الإسكندرية للفيلم القصير» الأحد
عرض 14 فيلما في «الإسكندرية للفيلم القصير» الأحد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما...
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. ......
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس...
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق...
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من ......
المزيد
عودة كرنفال نيس بعد توقف سنة
عودة كرنفال نيس بعد توقف سنة...
فاطمة بن سعيدان: المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها
فاطمة بن سعيدان: المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها...
فاطمة بن سعيدان: أتمنى تقديم شخصية نوال السعداوي في عمل تونسي
فاطمة بن سعيدان: أتمنى تقديم شخصية نوال السعداوي في عمل ......
عرض 14 فيلما في «الإسكندرية للفيلم القصير» الأحد
عرض 14 فيلما في «الإسكندرية للفيلم القصير» الأحد...
إقبال جماهيري على عروض اليوم الثاني من «الإسكندرية للفيلم القصير»
إقبال جماهيري على عروض اليوم الثاني من «الإسكندرية للفيلم ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط