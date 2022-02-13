Atwasat

فاطمة بن سعيدان: المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 03:00 مساء
فاطمة بن سعيدان: المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها
من ندوة تكريم الفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان في الإسكندرية السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

تحدثت الفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان عن المرأة التونسية، قائلة: «إن البعض يقول إن المرأة التونسية نالت الحرية على طبق من ذهب، ولكن في الحقيقة أن المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها، وشاركت في الحياة السياسية منذ العام 1956، وأن الرئيس بورقيبة كان له قرار حاسم بإعطاء المرأة حريتها بعد تغيير قانون الأحوال الشخصية التونسي».

وأضافت خلال ندوة تكريمها في «الإسكندرية للفيلم القصير»: «حقوق المرأة لابد أن يفهمها الرجل مثلما يدرك حقوقه ويطالب بها، لأن الحرية ليس كلمة على الورق فقط»، مؤكدة أن «المرأة مستمرة في نضالها بتونس من أجل المساواة في الميراث»، موضحة أنها ليست ضد الدين، ولكنها تود أن تحصل المرأة على حقوقها لأن المرأة لها دور فعال في المجتمع، ضاربة المثل بابنتها، قائلة: «لقد قمت بتعليم ابنتي وأعطيتها حقوقها بالكامل، فلماذا أحرمها من حقها المادي في الميراث بحجة الدين، والدين ينصف أساسًا المرأة».

وتحدثت بن سعيدان عن بدايتها الفنية، وقالت إنها شاركت في ورش للتمثيل ثم بدأت عملها الفني من خلال المسرح الذي قدمت عليه أعمالًا عدة، وشاركت في مسرح الطفل ومسرح الرواية وانتقلت بعدها لمرحلة الاحتراف بالمسرح، ومن ثم الانتقال بعدها إلى السينما التي قدمت فيها تسعة أفلام مع عدد من المخرجين الكبار.

وأكدت الممثلة التونسية أن الفيلم القصير مهم جدًّا في الصناعة لأنه بمثابة جرعة مكثفة تركز على الفكرة وتقدمها بشكل أدق، مؤكدة أنها سعيدة بالمشاركة في الأفلام القصيرة ولا ترفض المشاركة في أي عمل قصير مع مخرجين جدد، كما أوضحت أنها ليست لديها مشكلة في مساحة الدور، ولكن ما يهمها في أي عمل تقدمه هو الدور نفسه، وتعمل على كل شخصية بشكل احترافي، حيث رفضت عددًا من الأدوار التي لم تشعر بأهميتها.

الفنان والسلطة
وقالت فاطمة إنها لم تشارك في أي عمل تلفزيوني طوال مشوارها الفني سوى العام الماضي فقط، لأنها لم تجد الشخصية التي ترضي طموحاتها من قبل لتقديمها للجمهور، مؤكدة أنها تتعايش مع الشخصية وتنغمس فيها وتركز على التفاصيل لتخرج الشخصية على أكمل وجه.

وعن عدم تقديمها أعمالًا فنية في مصر، خاصة في السينما والمسرح، قالت إنها لم يصلها أي عروض، وإنها تحب أن تكون نجوميتها في بلدها تونس لأنها تعشق بلدها حتى النخاع، وأن تتكلم بلغة أهل بلدها وتعبر عن مشاكلهم.

- تكريم فاطمة بن سعيدان وخالد حماد في «الإسكندرية للفيلم القصير»

وأضافت الممثلة التونسية أن الفنان لابد ألا يخاف من السلطة، ولكن يواجهها دون تهور، لأنه حلقة الوصل بين المجتمع والسلطة، ويتطرق إلى كل المواضيع ويسلط الضوء على المشاكل ولا يخشى شيئًا، موضحة أن الفنان الذي يخاف السلطة يعرفه الجمهور جيدًا، كما أن السياسي لابد أن يهتم بمشاهدة الأعمال الفنية والاستماع للأعمال الموسيقية لأنها تعبر عن الواقع، ليهتم بحل تلك المشاكل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مونديال الأندية: «تشيلسي» يحرز اللقب بفوزه على بالميراس 2-1

مونديال الأندية: «تشيلسي» يحرز اللقب بفوزه على بالميراس 2-1
مونديال الأندية: «تشيلسي» يحرز اللقب بفوزه على بالميراس 2-1

مونديال الأندية: «تشيلسي» يحرز اللقب بفوزه على بالميراس 2-1
الكرملين يندد بهستيريا أميركية بلغت «ذروتها» بعد اتصال بايدن وبوتين

الكرملين يندد بهستيريا أميركية بلغت «ذروتها» بعد اتصال بايدن وبوتين
آلاف الأوكرانيين يتظاهرون في كييف ضد غزو روسي محتمل

آلاف الأوكرانيين يتظاهرون في كييف ضد غزو روسي محتمل
المشري: هناك إجماع على أن الأجسام الحالية قد استهلكت ويجب إنهاؤها بأسرع وقت

المشري: هناك إجماع على أن الأجسام الحالية قد استهلكت ويجب إنهاؤها بأسرع وقت
البحرية الروسية تطرد غواصة أميركية من مياهها في المحيط الهادئ

البحرية الروسية تطرد غواصة أميركية من مياهها في المحيط الهادئ
فرنسا.. قوافل المناهضين لشهادة التلقيح تصل إلى باريس وسط مراقبة أمنية كبيرة

فرنسا.. قوافل المناهضين لشهادة التلقيح تصل إلى باريس وسط مراقبة أمنية كبيرة
انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0 - 0 الخمس

انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0 - 0 الخمس
الصومال هدف منتخب ليبيا القادم في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة

الصومال هدف منتخب ليبيا القادم في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة
اكتشاف الفيروس القاتل في أدمغة متعافي «إيبولا»

اكتشاف الفيروس القاتل في أدمغة متعافي «إيبولا»
البيت الأبيض: هجوم روسي على أوكرانيا «سيبدأ على الأرجح بقصف جوي»

البيت الأبيض: هجوم روسي على أوكرانيا «سيبدأ على الأرجح بقصف جوي»
السفارة الأميركية تؤيد رسالة غوتيريس بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ليبيا

السفارة الأميركية تؤيد رسالة غوتيريس بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ...
البرلمان يحسم على ملعبه الشوط الثاني من مباراة جنيف

البرلمان يحسم على ملعبه الشوط الثاني من مباراة جنيف
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 5 - 0 دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 5 - 0 دارنس» في الدوري الممتاز
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو «جميع الأطراف إلى الحفاظ على استقرار» ليبيا «كأولوية مطلقة»

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو «جميع الأطراف إلى الحفاظ على استقرار» ليبيا ...
جريدة «الوسط»: حضور عسكري يزيد مخاوف العودة إلى مربع السلاح

جريدة «الوسط»: حضور عسكري يزيد مخاوف العودة إلى مربع السلاح
الدبيبة يكشف ملابسات محاولة اغتياله

الدبيبة يكشف ملابسات محاولة اغتياله
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»

باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الموت يغيب ماكدونالد
الموت يغيب ماكدونالد
مقاضاة سنوب دوغ بتهمة اغتصاب امرأة
مقاضاة سنوب دوغ بتهمة اغتصاب امرأة
جوائز «فيكتوار» تذهب إلى أوريلسان وكلارا لوتشياني
جوائز «فيكتوار» تذهب إلى أوريلسان وكلارا لوتشياني
كايت بلانشيت تبدي قلقها من منصات البث التدفقي
كايت بلانشيت تبدي قلقها من منصات البث التدفقي
أصالة تغني «تقول تبغاني» لمناسبة عيد الحب (فيديو)
أصالة تغني «تقول تبغاني» لمناسبة عيد الحب (فيديو)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما...
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. ......
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس...
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من ......
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق...
المزيد
فاطمة بن سعيدان: المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها
فاطمة بن سعيدان: المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها...
عرض 14 فيلما في «الإسكندرية للفيلم القصير» الأحد
عرض 14 فيلما في «الإسكندرية للفيلم القصير» الأحد...
إقبال جماهيري على عروض اليوم الثاني من «الإسكندرية للفيلم القصير»
إقبال جماهيري على عروض اليوم الثاني من «الإسكندرية للفيلم ......
أصالة تغني «تقول تبغاني» لمناسبة عيد الحب (فيديو)
أصالة تغني «تقول تبغاني» لمناسبة عيد الحب (فيديو)...
كايت بلانشيت تبدي قلقها من منصات البث التدفقي
كايت بلانشيت تبدي قلقها من منصات البث التدفقي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط