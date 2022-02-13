فاطمة بن سعيدان: المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها

القاهرة - بوابة الوسط

تحدثت الفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان عن المرأة التونسية، قائلة: «إن البعض يقول إن المرأة التونسية نالت الحرية على طبق من ذهب، ولكن في الحقيقة أن المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها، وشاركت في الحياة السياسية منذ العام 1956، وأن الرئيس بورقيبة كان له قرار حاسم بإعطاء المرأة حريتها بعد تغيير قانون الأحوال الشخصية التونسي».

وأضافت خلال ندوة تكريمها في «الإسكندرية للفيلم القصير»: «حقوق المرأة لابد أن يفهمها الرجل مثلما يدرك حقوقه ويطالب بها، لأن الحرية ليس كلمة على الورق فقط»، مؤكدة أن «المرأة مستمرة في نضالها بتونس من أجل المساواة في الميراث»، موضحة أنها ليست ضد الدين، ولكنها تود أن تحصل المرأة على حقوقها لأن المرأة لها دور فعال في المجتمع، ضاربة المثل بابنتها، قائلة: «لقد قمت بتعليم ابنتي وأعطيتها حقوقها بالكامل، فلماذا أحرمها من حقها المادي في الميراث بحجة الدين، والدين ينصف أساسًا المرأة».

وتحدثت بن سعيدان عن بدايتها الفنية، وقالت إنها شاركت في ورش للتمثيل ثم بدأت عملها الفني من خلال المسرح الذي قدمت عليه أعمالًا عدة، وشاركت في مسرح الطفل ومسرح الرواية وانتقلت بعدها لمرحلة الاحتراف بالمسرح، ومن ثم الانتقال بعدها إلى السينما التي قدمت فيها تسعة أفلام مع عدد من المخرجين الكبار.

وأكدت الممثلة التونسية أن الفيلم القصير مهم جدًّا في الصناعة لأنه بمثابة جرعة مكثفة تركز على الفكرة وتقدمها بشكل أدق، مؤكدة أنها سعيدة بالمشاركة في الأفلام القصيرة ولا ترفض المشاركة في أي عمل قصير مع مخرجين جدد، كما أوضحت أنها ليست لديها مشكلة في مساحة الدور، ولكن ما يهمها في أي عمل تقدمه هو الدور نفسه، وتعمل على كل شخصية بشكل احترافي، حيث رفضت عددًا من الأدوار التي لم تشعر بأهميتها.

الفنان والسلطة

وقالت فاطمة إنها لم تشارك في أي عمل تلفزيوني طوال مشوارها الفني سوى العام الماضي فقط، لأنها لم تجد الشخصية التي ترضي طموحاتها من قبل لتقديمها للجمهور، مؤكدة أنها تتعايش مع الشخصية وتنغمس فيها وتركز على التفاصيل لتخرج الشخصية على أكمل وجه.

وعن عدم تقديمها أعمالًا فنية في مصر، خاصة في السينما والمسرح، قالت إنها لم يصلها أي عروض، وإنها تحب أن تكون نجوميتها في بلدها تونس لأنها تعشق بلدها حتى النخاع، وأن تتكلم بلغة أهل بلدها وتعبر عن مشاكلهم.

- تكريم فاطمة بن سعيدان وخالد حماد في «الإسكندرية للفيلم القصير»

وأضافت الممثلة التونسية أن الفنان لابد ألا يخاف من السلطة، ولكن يواجهها دون تهور، لأنه حلقة الوصل بين المجتمع والسلطة، ويتطرق إلى كل المواضيع ويسلط الضوء على المشاكل ولا يخشى شيئًا، موضحة أن الفنان الذي يخاف السلطة يعرفه الجمهور جيدًا، كما أن السياسي لابد أن يهتم بمشاهدة الأعمال الفنية والاستماع للأعمال الموسيقية لأنها تعبر عن الواقع، ليهتم بحل تلك المشاكل.