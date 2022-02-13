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فاطمة بن سعيدان: أتمنى تقديم شخصية نوال السعداوي في عمل تونسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 05:01 مساء
فاطمة بن سعيدان: أتمنى تقديم شخصية نوال السعداوي في عمل تونسي
من ندوة تكريم الفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان في الإسكندرية السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)
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أعربت الفنانة التونسية الكبيرة فاطمة بن سعيدان عن سعادتها بتكريمها من مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» في دورته الثامنة، والدولية الأولى.

وأشارت فاطمة خلال ندوة تكريمها، الأحد، التي أُقيمت بدار أوبرا الإسكندرية (مسرح سيد درويش) إلى أنها لم يعرض عليها تقديم أي أعمال درامية في مصر سواء في السينما أو المسرح.

وتابعت بن سعيدان: «مصر تملك صناعة فنية عريقة، ولكن الفن ليس له حدود، والعمل الجيد يمكن أن يصل إلى مختلف أنحاء العالم العربي وربما يتخطى الحدود إلى باقي الكوكب».

وكشفت الفنانة التونسية أنها تتمنى تقديم نموذج المفكرة نوال السعداوي في عمل درامي باللهجة التونسية، موضحة أنها لا تسعى لعمل سيرة ذاتية بالمفهوم المتعارف عليه، ولكن من خلال شخصية درامية تتبنى نفس أفكارها.

مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» يقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، ويشمل خمس مسابقات وهي مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية، ومسابقة أفلام الطلبة، كما يشمل المهرجان عدة ورش وندوات خاصة بصناعة السينما.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.

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