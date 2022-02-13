عرض 14 فيلما في «الإسكندرية للفيلم القصير» الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد فعاليات الأحد من مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» عرض 14 فيلمًا بمسابقاته الخمس المختلفة، وتبدأ العروض في الخامسة والنصف مساءً بسينما «مترو» في منطقة محطة الرمل (وسط الإسكندرية)، ومن المتوقع حضور جماهيري مكثف كالمعتاد للعروض المختلفة، مع تطبيق التباعد الاجتماعي والإرشادات الصحية.

وفي المسابقة الروائية الدولية، تعرض ثلاثة أفلام وهي المصري «اليوم الأخير»، الإيطالي «منظور جديد»، والنمساوي «حراسة كلب»، ويعرض في المسابقة الوثائقية الدولية ثلاثة أفلام وهي، البرتغالي «تاليا»، واللبناني «سانجاك»، والسويسري «جناح الشهيد يحكم الأمر الواقع».

كما يعرض في مسابقة التحريك الدولية أربعة أفلام وهي، الأردني «ذاكرة بديلة»، والأرجنتيني «تشغيل – إيقاف»، والتايواني «مرسوم اتمسح اترسم»، والنمساوي «هناك بالضبظ وقت كافي»، ويعرض في المسابقة العربية فيلمان، هما الإماراتي «الوحش» والسوري «الحقيقة – المقابلة»، ويعرض كذلك في مسابقة الطلبة فيلمان، هما «ربيع ممطر» و«كلاكس».

ومن المتوقع أن تشهد العروض إقبالًا كبيرًا كما هو معتاد من جمهور المهرجان الذي يحضر عروضه بكثافة منذ دوراته الأولى، سواء من جمهور الإسكندرية أو غيرهم من محبي الأفلام القصيرة القادمين من محافظات أخرى لمشاهدة أفلام قصيرة من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» يقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، ويشمل خمس مسابقات وهي مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية، ومسابقة أفلام الطلبة، كما يشمل المهرجان عدة ورش وندوات خاصة بصناعة السينما.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.