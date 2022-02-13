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«إل بوين باترون» يفوز بجائزة «غويا» لأفضل فيلم إسباني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 04:00 مساء
«إل بوين باترون» يفوز بجائزة «غويا» لأفضل فيلم إسباني
المخرج فرناندو ليون دي أرانوا يحمل جائزة غويا في إسبانيا 12 فبراير 2022 (أ ف ب)
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فاز فيلم «إل بوين باترون» التراجيدي الكوميدي عن الرأسمالية للمخرج فرناندو ليون دي أرانوا، السبت، بجائزة «غويا» لأفضل فيلم إسباني.

وحصد العمل، الذي كان الأوفر حظًّا لهذه المكافآت التي توصف بـ«أوسكار السينما الإسبانية»، ست جوائز في المجموع بينها عن فئة أفضل مخرج وأفضل ممثل (خافيير بارديم) وأفضل سيناريو، وفق «فرانس برس».

وهذه ثاني مرة يفوز فيها ليون دي أرانوا، كاتب السيناريو سابقًا البالغ 53 عامًا، الذي خاض مجال الإخراج في سن متقدمة بجائزة غويا لأفضل فيلم، بعد لوس لونس آل سول سنة 2002، الذي نال عنه حينها أيضًا خافيير بارديم جائزة أفضل ممثل.

وبات بارديم (52 عامًا) الممثل الإسباني الأكثر حصدًا للجوائز في تاريخ السينما وواحدًا من اثنين فقط من مواطنيه نالا جائزة «أوسكار».

وكان فيلم «إل بوين باترون» حصل على عشرين ترشيحًا لجوائز غويا، وهو رقم قياسي.

وخلال حفلة توزيع هذه الجوائز في مدينة بلنسية شرق إسبانيا، حصدت بلانكا بورتيو جائزة غويا لأفضل ممثلة عن دورها كأرملة تقع ضحية لمنظمة «إيتا» الانفصالية بمنطقة الباسك في «مايشابيل» لإيسيار بولاين.

وفازت الممثلة الإسبانية البالغة 58 عامًا، العام الماضي، في مهرجان «كان» بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في «فولفير» لبيدرو ألمودوفار.

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