Atwasat

أصالة تغني «تقول تبغاني» لمناسبة عيد الحب (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 12:26 مساء
أصالة تغني «تقول تبغاني» لمناسبة عيد الحب (فيديو)
بوستر أغنية أصالة الجديدة «تقول تبغاني» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

طرحت شركة «روتانا» عبر قناتها على «يوتيوب» أحدث أغاني المطربة السورية أصالة «تقول تبغاني» لمناسبة عيد الحب.

وتتعاون أصالة في هذه الأغنية مرة ثانية مع الأمير بدر بن محمد المعروف عنه عذوبة الكلمات، وذلك بعد نجاحهم معًا في أغنية «شامخ»، التي حققت نسبة استماع كبيرة، وهي من ألحان بندر سعد وتوزيع عصام الشرايطي.

وأهدت أصالة جمهورها هذه الأغنية وكتبت عبر صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي: «كل عيد حب والحبايب بخير.. جاهدت للحفاظ على رونق شعوري.. ولما الحب الحقيقي زارني بكل شغف الطفولة تمسكت فيه.. وبكل جنون المراهقة استمتعت فيه.. وبكل النضج اللي وصلت له عم حافظ عليه.. الحياة من غير هالمشاعر مابتستاهل تنعاش.. عيشوا الحب بكل تفاصيله من غير حذر من غير خوف.. القلب النابض بالحياة وبالمحبة نعمة.. وإمتى بيخلق هي علمها عند رب المحبة والرحمة.. نحنا خلقنا لنداري قلوبنا ونحافظ عليها لأنها لو نامت متنا.. كل عيد حب وقلوبنا بخير».

وكانت أصالة في وقت سابق قامت بإهداء زوجها، فائق حسن، هذه الأغنية، ونشرت ذلك عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» وقالت: «بشهر الحب هدية لكل عاشق يهديها لحبيبته، وأنا كمان بهديها لحبيبي، لأبي، لنور عيوني، ورفيقي فائق».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مونديال الأندية: «تشيلسي» يحرز اللقب بفوزه على بالميراس 2-1

مونديال الأندية: «تشيلسي» يحرز اللقب بفوزه على بالميراس 2-1
مونديال الأندية: «تشيلسي» يحرز اللقب بفوزه على بالميراس 2-1

مونديال الأندية: «تشيلسي» يحرز اللقب بفوزه على بالميراس 2-1
الكرملين يندد بهستيريا أميركية بلغت «ذروتها» بعد اتصال بايدن وبوتين

الكرملين يندد بهستيريا أميركية بلغت «ذروتها» بعد اتصال بايدن وبوتين
آلاف الأوكرانيين يتظاهرون في كييف ضد غزو روسي محتمل

آلاف الأوكرانيين يتظاهرون في كييف ضد غزو روسي محتمل
المشري: هناك إجماع على أن الأجسام الحالية قد استهلكت ويجب إنهاؤها بأسرع وقت

المشري: هناك إجماع على أن الأجسام الحالية قد استهلكت ويجب إنهاؤها بأسرع وقت
البحرية الروسية تطرد غواصة أميركية من مياهها في المحيط الهادئ

البحرية الروسية تطرد غواصة أميركية من مياهها في المحيط الهادئ
فرنسا.. قوافل المناهضين لشهادة التلقيح تصل إلى باريس وسط مراقبة أمنية كبيرة

فرنسا.. قوافل المناهضين لشهادة التلقيح تصل إلى باريس وسط مراقبة أمنية كبيرة
انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0 - 0 الخمس

انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0 - 0 الخمس
الصومال هدف منتخب ليبيا القادم في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة

الصومال هدف منتخب ليبيا القادم في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة
اكتشاف الفيروس القاتل في أدمغة متعافي «إيبولا»

اكتشاف الفيروس القاتل في أدمغة متعافي «إيبولا»
البيت الأبيض: هجوم روسي على أوكرانيا «سيبدأ على الأرجح بقصف جوي»

البيت الأبيض: هجوم روسي على أوكرانيا «سيبدأ على الأرجح بقصف جوي»
السفارة الأميركية تؤيد رسالة غوتيريس بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ليبيا

السفارة الأميركية تؤيد رسالة غوتيريس بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ...
البرلمان يحسم على ملعبه الشوط الثاني من مباراة جنيف

البرلمان يحسم على ملعبه الشوط الثاني من مباراة جنيف
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 5 - 0 دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 5 - 0 دارنس» في الدوري الممتاز
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو «جميع الأطراف إلى الحفاظ على استقرار» ليبيا «كأولوية مطلقة»

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو «جميع الأطراف إلى الحفاظ على استقرار» ليبيا ...
جريدة «الوسط»: حضور عسكري يزيد مخاوف العودة إلى مربع السلاح

جريدة «الوسط»: حضور عسكري يزيد مخاوف العودة إلى مربع السلاح
الدبيبة يكشف ملابسات محاولة اغتياله

الدبيبة يكشف ملابسات محاولة اغتياله
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»

باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
عرض 13 فيلما قصيرا في أول أيام «مهرجان الإسكندرية»
عرض 13 فيلما قصيرا في أول أيام «مهرجان الإسكندرية»
عرض «11:11» في ختام مهرجان جمعية الفيلم المصرية
عرض «11:11» في ختام مهرجان جمعية الفيلم المصرية
الفنان صلاح الشاردة وبورتريهاته المميزة
الفنان صلاح الشاردة وبورتريهاته المميزة
الموت يغيب ماكدونالد
الموت يغيب ماكدونالد
مقاضاة سنوب دوغ بتهمة اغتصاب امرأة
مقاضاة سنوب دوغ بتهمة اغتصاب امرأة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما...
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. ......
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس...
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من ......
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق...
المزيد
أصالة تغني «تقول تبغاني» لمناسبة عيد الحب (فيديو)
أصالة تغني «تقول تبغاني» لمناسبة عيد الحب (فيديو)...
كايت بلانشيت تبدي قلقها من منصات البث التدفقي
كايت بلانشيت تبدي قلقها من منصات البث التدفقي...
جوائز «فيكتوار» تذهب إلى أوريلسان وكلارا لوتشياني
جوائز «فيكتوار» تذهب إلى أوريلسان وكلارا لوتشياني...
مقاضاة سنوب دوغ بتهمة اغتصاب امرأة
مقاضاة سنوب دوغ بتهمة اغتصاب امرأة...
الموت يغيب ماكدونالد
الموت يغيب ماكدونالد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط