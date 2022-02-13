أصالة تغني «تقول تبغاني» لمناسبة عيد الحب (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

طرحت شركة «روتانا» عبر قناتها على «يوتيوب» أحدث أغاني المطربة السورية أصالة «تقول تبغاني» لمناسبة عيد الحب.

وتتعاون أصالة في هذه الأغنية مرة ثانية مع الأمير بدر بن محمد المعروف عنه عذوبة الكلمات، وذلك بعد نجاحهم معًا في أغنية «شامخ»، التي حققت نسبة استماع كبيرة، وهي من ألحان بندر سعد وتوزيع عصام الشرايطي.

وأهدت أصالة جمهورها هذه الأغنية وكتبت عبر صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي: «كل عيد حب والحبايب بخير.. جاهدت للحفاظ على رونق شعوري.. ولما الحب الحقيقي زارني بكل شغف الطفولة تمسكت فيه.. وبكل جنون المراهقة استمتعت فيه.. وبكل النضج اللي وصلت له عم حافظ عليه.. الحياة من غير هالمشاعر مابتستاهل تنعاش.. عيشوا الحب بكل تفاصيله من غير حذر من غير خوف.. القلب النابض بالحياة وبالمحبة نعمة.. وإمتى بيخلق هي علمها عند رب المحبة والرحمة.. نحنا خلقنا لنداري قلوبنا ونحافظ عليها لأنها لو نامت متنا.. كل عيد حب وقلوبنا بخير».

وكانت أصالة في وقت سابق قامت بإهداء زوجها، فائق حسن، هذه الأغنية، ونشرت ذلك عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» وقالت: «بشهر الحب هدية لكل عاشق يهديها لحبيبته، وأنا كمان بهديها لحبيبي، لأبي، لنور عيوني، ورفيقي فائق».