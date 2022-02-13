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كايت بلانشيت تبدي قلقها من منصات البث التدفقي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 11:16 صباحا
كايت بلانشيت تبدي قلقها من منصات البث التدفقي
الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت خلال حفل توزيع جوائز غويا في فالنسيا، 12 فبراير 2022 (أ ف ب)
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دافعت الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت، السبت، عن السينما مبدية قلقها مما تواجهه جراء طغيان منصات البث التدفقي والمسلسلات التي عززت الجائحة الإقبال عليها.

واعتبرت بلانشيت في بلنسية (شرق إسبانيا)، حيث تسلمت مساء السبت، جائزة من الأكاديمية الإسبانية للسينما خلال الاحتفال السادس والثلاثين لتوزيع جوائز «غويا الدولية»، أن «الاحتكارات كارثية وخطيرة».

وقالت: «علينا أن نحرص على ضمان الاستمرار في تطوير مشاريع جيدة». وأضافت: «يجب ألا نصبح عبيدًا للنمط المتمثل في المسلسلات»، وفق «فرانس برس».

ومع أن بلانشيت التي أدت دورًا في فيلم «Don't Look Up» من «نتفليكس» الذي حقق أخيرًا نجاحًا كبيرًا، أشارت إلى جودة الإنتاجات من هذه النوع، رأت أن من الخطأ عدم التفكير في عواقب هذا المعطى الجديد في السوق.

ولم تتردد الممثلة والمنتجة البالغة 52 عامًا والحائزة جائزتي «أوسكار» وثلاث جوائز «غولدن غلوب»، في إظهار التزامها قضايا مثل النسوية والبيئة وحركة «MeToo#».

وقبل توجهها إلى بلنسية لحضور أبرز مناسبات السينما الإسبانية ، عرجت بلانشيت على مدريد للبدء بالعمل على الفيلم المقبل للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار.

وأفادت مجلة «Variety» السينمائية بأن النجمة الأسترالية لن تكون فقط بطلة هذا الفيلم الذي سيكون العمل الروائي الطويل الأول لألمودوفار باللغة الإنجليزية، بل ستشارك أيضًا في إنتاجه.

والفيلم مقتبس من كتاب القصص الصغيرة «A Manual for Cleaning Women» للأميركية لوسيا برلين.

وقالت بلانشيت: «أعرف بيدرو منذ 20 عامًا، ونتحدث منذ مدة طويلة عن إمكان العمل على مشروع».

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