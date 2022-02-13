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جوائز «فيكتوار» تذهب إلى أوريلسان وكلارا لوتشياني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 10:05 صباحا
جوائز «فيكتوار» تذهب إلى أوريلسان وكلارا لوتشياني
المغنية والمؤلفة الموسيقية كلارا لوتشياني تتسلم جائزتها في حفل توزيع جوائز فيكتوار الموسيقية الفرنسية في 11 فبراير 2022 (أ ف ب)
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تُوج مغني الراب الفرنسي، أوريلسان، والمغنية، كلارا لوتشياني، الجمعة، بالجائزتين الرئيستين خلال الاحتفال السابع والثلاثين لتوزيع جوائز فيكتوار الموسيقية الفرنسية.

يأتي ذلك بعد انتقادات اعتبرت أن هذه الجوائز لا تعبّر عن التنوّع السائد حاليًا في المشهد الموسيقي الفرنسي، وفق «فرانس برس».

ونال مغني الراب جوائز في فئات أفضل مغنّ، وأفضل أغنية (عن L'odeur de l'essence)، وأفضل عمل سمعي وبصري عن فيلمه الوثائقي «Montre jamais ça à personne».

وتصدر ألبومه «Civilisation» الذي صدر في نوفمبر ترتيب المبيعات في فرنسا العام 2021.

وقال المغني البلجيكي ستروماييه، وهو الرئيس الفخري للاحتفال الذي نُظّم في قاعة «لا سين موزيكال» في باريس «من بين الفنانين الناطقين بالفرنسية، يعتبر أوريلسان من أفضل الذين يكتبون، فهو يغوص عميقًا».

وفازت كلارا لوتشياني بجائزتي أفضل فنانة وأفضل ألبوم عن Coeur. وعبّرت عن سعادتها لأن الجمهور استمع إلى ألبومها في ظل «الأوقات السوداوية» السائدة، معتبرةً أنّها ساهمت في توفير «بصيص أمل».

وسبق الاحتفال جدل يتعلق بعدم تعبيره عن التنوّع على الساحة الموسيقية الفرنسية، لأن الترشيحات الـ14 اقتصرت على أربعة فنانين فقط وهم أوريلسان وكلارا لوتشياني وجولييت أرمانيه وفرقة «فو شاتيرتون».

ونال جاك دوترون البالغ 78 عامًا (بعد جاين بيركين في النسخة الفائتة) جائزة فيكتوار تكريمية عن مجمل مسيرته، تسلمها نجله توما.

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