عرض «11:11» في ختام مهرجان جمعية الفيلم المصرية

القاهرة - بوابة الوسط

يقام، مساء السبت، حفل توزيع جوائز وتكريمات الدورتين الـ47 والـ48 لمهرجان جمعية الفيلم المصرية السنوي بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا الفنية، بحضور الفنان حسين فهمي ضيف شرف الدورة وصناع السينما من الفائزين عن أعمال 2020 و2021، والمكرمين.

ويحضر الحفل كذلك أعضاء لجنة التحكيم وهم السيناريست بشير الديك رئيسًا وعضوية كل من الناقد أسامة عبدالفتاح والكاتبة الصحفية والناقدة السينمائية آمال عثمان والفنانة بشرى والمخرج تامر محسن والناقد رامي المتولي والمخرج عادل الأعصر والمنتج فاروق عبدالخالق والناقد السينمائي مجدي الطيب ومدير التصوير السينمائي دكتور محسن أحمد والمخرج السينمائي محمد أبوسيف ودكتور وليد سيف الكاتب والناقد السينمائي ورئيس قسم السينما بالمعد العالي للنقد الفني، وعدد من الشخصيات العامة والصناع، وتقدم الحفل الإعلامية آية عبدالحكيم.

وكتقليد لمهرجان الجمعية بعرض فيلم جديد بعد توزيع الجوائز، سيعرض فيلم «11:11» بحضور منتج الفيلم أيمن نجيب ومخرجه كريم أبوزيد والسيناريست ياسر عبدالباسط ومدير التصوير هاني السعداوي والمونتير رامز عاطف والموسيقار أشرف الزفتاوي.

الفيلم بطولة إياد نصار، غادة عادل، إنجي المقدم، محمد الشرنوبي، عمر الشناوي، هندعبدالحليم، ونور إيهاب، وتدور أحداثه حول سعيد المحامي وثلاث شخصيات، عاليا، زين، راضي، ليضعهم القدر في طريق طلقة طائشة من مسدس سعيد الذي يقدم على الانتحار داخل سيارته، وكل شخصية من الشخصيات لديها صراعها في الحياة، والذي يضع كل منهم أمام اختيار صعب، ويجب على كل منهم حسم قراره بالاختيار بين عدة اختيارات غاية في الصعوبة.

والمكرمون هم الفنانة نادية الجندي والفنان محسن محيي الدين ومدير التصوير سمير فرج والموسيقار هاني شنودة والناقدة السينمائية ماجدة موريس.

وتحدث مدير التصوير السينمائي، محمود عبدالسميع، رئيس المهرجان عن اختياره مجموعة من صناع السينما،إذ يمنحهم المهرجان هذا التكريم اعترافًا وفخرًا واعتزازًا وتقديرًا بما قدموه من أعمال بارزة تعد علامة في تاريخ السينما المصرية.

وأضاف: «منذ ٣ سنوات بدأ المهرجان في تقليد جديد وهو تكريم الرواد من صناع السينما تقديرًا ووفاءً وإحياء لذكراهم وما قدموه من أعمال بارزة في تاريخ السينما المصرية، وسنكرم هذا العام أسماء الراحلين المخرج والمنتج حلمي رفلة والمخرج أحمد بدرخان والمخرج والمنتج والممثل محمود ذوالفقار، ويتسلمها أحد أفراد عائلة الراحل».