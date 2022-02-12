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عرض 13 فيلما قصيرا في أول أيام «مهرجان الإسكندرية»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 فبراير 2022, 11:43 صباحا
عرض 13 فيلما قصيرا في أول أيام «مهرجان الإسكندرية»
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)
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شهد أول أيام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الجمعة، عرض ١٣ فيلمًا قصيرًا في مختلف المسابقات، مع إقبال كبير من صناع الأفلام والجمهور.

وبعد عرض الأفلام أقيمت مناقشة لصناع أربعة من الأعمال التي عُرضت وهي «قهوة فريال»، و«كورنتي»، و«أحبك أكرهك» و«فتوى في البوس».

مهند الكاشف مخرج الفيلم المصري «قهوة فريال» المشارك في مسابقة أفلام الطلبة، قال إنه عمل على السيناريو لمدة عام كامل، وكان يحتاج إلى وقت أكبر لكي يطوره ليصبح أفضل، ولكن وقت تسليم المشروع كان محددًا ولا بد من التسليم في الموعد.

وأضاف أنه أرسل السيناريو إلى الفنانة هبة عبدالغني وكذلك ريم العدل ووافقتا على مشاركته، موضحًا أن تصوير الفيلم كان ما بين منطقتي الدرب الأحمر والحطابة.

الفيلم التونسي
تحدث عزيز شناوي مخرج الفيلم التونسي «كورنتي»، المشارك في المسابقة العربية، مؤكدًا سعادته بحضور المهرجان وتمثيل فيلمه لتونس في المسابقة، وقال إنه لم يحضر للعمل كثيرًا؛ إذ قرر بشكل مفاجئ تقديم الفيلم وعمل عليه لمدة ثلاثة أيام وكان جاهزًا بعدها للعرض.

وقالت آية أشرف مخرجة فيلم «أحبك أكرهك» المشارك في مسابقة الطلبة، إن هذا العمل كان مشروع تخرجها، وكانت فكرة أفلام الدفعة كلها أنهم يقدمون أعمالًا عنهم بشكل شخصي، وأنها كانت تقول لأصدقائها إنها لا تحب الظهور أمام الكاميرا مثل والدها، لذلك قالوا لها أن تقدم مشروع تخرجها عن هذه الفكرة ولذلك ظهرت بنفسها في الفيلم، وأضافت مازحة أنها لم تكن تعلم أن العمل سيعرض على شاشة كبيرة كما حدث خلال المهرجان.

وأخيراً، أكد محمد السويسي بطل الفيلم المصري «فتوى في البوس»، المشارك في مسابقة أفلام المسابقة الدولية، أنه سعيد بوجوده في المهرجان، وقال مازحًا إن اسم الفيلم مثير للانتباه فقط بسبب خيالنا ولكن محتواه مختلف، كما أوضح أن العمل أخذ مجهودًا كبيرًا لأن معظم مشاهده كانت خارجي في منطقة وسط البلد بالقاهرة.

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