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اشتراكات «ديزني بلاس» تفوق التوقعات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 فبراير 2022, 09:56 صباحا
اشتراكات «ديزني بلاس» تفوق التوقعات
شعار ديزني بلاس (أ ف ب)
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فاق عدد مشتركي منصة «ديزني بلاس» التوقعات، مع نحو 130 مليونا في مطلع يناير، حسب ما كشفت مجموعة الترفيه العملاقة.

واستقطبت «ديزني بلاس» 11.7 مليون مشترك خلال ربع واحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 129.8 مليونا، وفق بيان نشرته المجموعة، الأربعاء، أي أكثر بكثير من رقم الـ124.6 مليون الذي توقعه المحللون ونشرته شركة «فاكت ست»، حسب «فرانس برس».

ونجحت المجموعة أيضا في زيادة متوسط الدخل عن كل اشتراك في «ديزني بلاس» بنسبة 9%. وازداد دخل مجموعة ديزني من مختلف خدمات الفيديو عبر الإنترنت والتي تشمل، إضافة إلى «ديزني بلاس»، «هولو» و«إي إس بي إن»، بنسبة 34% خلال عام.

عجز في الأنشطة
لكن لا تزال المجموعة تتكبد عجزا في مجمل أنشطتها، كما سجلت ازديادا في خسائرها التشغيلية إلى 600 مليون دولار خلال الربع.

وتستثمر «ديزني» مبالغ طائلة على خدمات الفيديو عبر الإنترنت التي من شأنها توفير محرك نمو جديد لها في ظل تراجع إيرادات الخدمات التلفزيونية التقليدية.

ورغم أنها لا تزال أعلى بقليل من إيرادات البث التدفقي، سجلت المداخيل المتأتية من التلفزيون التقليدي ركودا خلال عام.

وعلى صعيد المحتوى أيضا، أفادت ديزني من نجاح أفلام عدة، أبرزها «سبايدر مان: نو واي هوم» الذي شاركت «سوني» في إنتاجه ودرّ إيرادات بلغت 1.77 مليار دولار على شباك التذاكر منذ طرحه أواسط ديسمبر.

وخلال الربع الأول من سنتها المالية التي تبدأ في أكتوبر، أفادت «ديزني» من عودة الأنشطة في المتنزهات الترفيهية والتي أغلق الكثير منها خلال كامل أو جزء من الفترة عينها في سنة 2020.

وتضاعف رقم الأعمال هذا الجزء من نشاطها خلال هذا الربع، مع الازدياد الكبير في عدد الزيارات وأيضا ارتفاع متوسط الإنفاق لكل زائر.

ومع احتساب كل الأنشطة مجتمعة، ازدادت إيرادات «ديزني» بنسبة 34% خلال عام إلى 21.8 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية للمجموعة (من بداية أكتوبر إلى نهاية يسمبر). أما الأرباح فبلغت 1.1 مليار دولار.

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