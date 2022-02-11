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أنجيلينا جولي: العنف ضد المرأة «أمر طبيعي» في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 فبراير 2022, 03:45 مساء
أنجيلينا جولي: العنف ضد المرأة «أمر طبيعي» في الولايات المتحدة
أنجلينا جولي خلال مخاطبتها الكونغرس في 9 فبراير 2022 لمطالبته بإقرار قانون جديد لمكافحة العنف ضد المرأة (أ ف ب)
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اعتبرت أنجلينا جولي أن ظاهرة «العنف ضد المرأة» أصبحت تُعتبَر «أمرا طبيعيا» في الولايات المتحدة، ودعت نجمة هوليوود، الأربعاء، الكونغرس إلى أن يقر سريعا قانونا جديدا لمكافحته.

وكشفت الممثلة الأميركية، بحضور عدد من النواب، اقتراح قانون في هذا الشأن، ينص على توفير مساعدة طبية وقانونية للضحايا، وعلى مساعدة الأطفال الذين يعيشون في ظل مناخ العنف الأسري.

وقالت جولي «الحقيقة الفظيعة هي أن العنف الاسري بات يُعتبر أمرا طبيعيا في بلدنا»، وفق «فرانس برس».

العنف الأسري
سبق للممثلة (46 عاما) أن اتهمت زوجها السابق براد بيت بأنه ضرب عمدا ابنهما مادوكس عندما كان في الخامسة عشر، إلا أن النجم برئ من هذه التهمة.

وحضت جولي الكونغرس على جعل إقرار هذا القانون أولوية. وقالت بصوت متهدج «أفكر في الأطفال المذعورين الذين يعانون في الوقت الراهن، وفي الكثير من الأشخاص الذين يأتي هذا القانون بالنسبة إليهم بعد فوات الأوان».

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وأقرت منذ العام 1994 نسخ معدلة جديدة من قانون العنف ضد المرأة بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ووضع الرئيس الحالي جو بايدن الصيغة الأصلية لهذا القانون عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ.

إلا أن مجلس الشيوخ لم يمرر نسخة أقرها مجلس النواب العام 2019 ، إذ حال الجمهوريون الذين كانوا يملكون يومها الغالبية في مجلس الشيوخ دون طرحها للتصويت.

أما النص الذي أشارت إليه جولي الأربعاء فيؤيده نواب من الحزبين على السواء. وأشاد الرئيس الأميركي بالصيغة التي وضع فيها.

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