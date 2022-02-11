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وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 فبراير 2022, 02:20 مساء
وفاة الكاتب الباحث الأستاذ الجامعي رجب أبو دبوس
الكاتب والمترجم والباحث الأكاديمي الليبي، الدكتور رجب أبودبوس. (الجمعية الليبية للآداب والفنون)
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توفي الكاتب والمترجم والباحث الأكاديمي الليبي، الدكتور رجب أبودبوس، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الثامنة والسبعين.

ونعت الجمعية الليبية للآداب والفنون الكاتب الراحل، وتقدمت بتعازيها الحارة إلى أسرة الفقيد وأهله وأصدقائه وزملائه في الوسط الجامعي والثقافي.

وأبودبوس  من مواليد بنغازي العام 1944، حفظ القرآن بجامع الحدادة، ثم التحق بالمدارس النظامية، فدرس بمدرسة النهضة ثم بمدرسة بنغازي الثانوية ثم بجامعة بنغازي حيث حصل على درجة الليسانس من كلية الآداب العام 1969، ثم سافر إلى فرنسا لاستكمال دراسته العليا، فحصل على الماجستير في الفلسفة العام 1973، ثم على الدكتوراه في الفلسفة العام 1977.

ونشر الكاتب الراحل نتاجه الأدبي والفكري في عدد من الجرائد والمجلات المحلية والعربية من بينها مجلة «قورينا» بجامعة بنغازي، وجريدة «الحقيقة»، ومجلة كلية الآداب (بنغازي)، ومجلات «الموقف العربي»، و«الفصول الأربعة»، و«الثقافة العربية»، ومجلة «لا»، وجرائد «الزحف الأخضر»، و«الشمس» و«العرب»، و«الفاتح».

كتب أبودبوس القصة والرواية والمقالة الفكرية، وترجم عديد الكتب، ومن مؤلفاته «رواية في المنفى»، و«أخلاق الاجتماع»، و«الإرهاب ضد الإرهاب»، و«الدين والعقل»، و«الفوضوية»، و«الإسلام ومسألة الحكم»، و«مالفلسفة؟»، و«فلسفة الفلسفة»، ، و«مباحث الفلسفة»، و«مشكلات الفلسفة»، و«يسألونك عن الدستور»، و«أدبيات».

وخلال حياته المهنية تولى الكاتب الراحل عديد المهام والمسؤوليات من بينها أمين قسم الفلسفة بجامعة «قاريونس»، وأمين اللجنة الشعبية العامة للبحث العلمي، وأمين اللجنة الشعبية للشؤون العلمية بجامعة «قاريونس»، أمين مركز «بحوث العلوم الإنسانية»، وأمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة، ومدير عام «المدرج الأخضر».

وعرف الراحل بتبنية الدفاع عما عرف بـ«النظرية العالمية الثالثة»، التي نادى بها العقيد معمر القذافي، منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، بأركانها الثلاثة، كما وردت في كتابه الأخضر، حتى أطلق عليه البعض لقب «مفكر الثورة»، وقبض عليه وسجن بعد فبراير 2011 لهذا الاعتبار، ضمن عدد من الشخصيات السياسية المحسوبة عن النظام السابق.

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