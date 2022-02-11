بالصور: انطلاق مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت، الخميس، فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان «الإسكندرية الدولي للفيلم القصير»، بحضور مستشار وزيرة الثقافة المصرية لشؤون السينما، خالد عبدالجليل، والمنتج محمد العدل وعدد من صناع السينما والصحفيين والإعلاميين، فيما غاب محافظ الإسكندرية أو من ينوب عنه.

بدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الجمهوري المصري والنشيد الوطني، تلاه فقرة عزف على الكمان، وبعدها تم تقديم أعضاء لجان التحكيم الثلاث، كما تم عرض برومو للأفلام المشاركة في المسابقات المختلفة.

وتحدث مدير المهرجان، محمد سعدون موجها الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم على دعمها للمهرجان، وكذلك الدكتور خالد عبدالجليل مستشار الوزيرة، والمنتج محمد العدل رئيس شرف المهرجان، والمنتج وائل عبدالله الذي دعم المهرجان بإتاحته لقاعة العرض في سينما مترو من أجل استقبال أفلام المهرجان، وتوجه بالشكر للصحفيين الحاضرين.

وفي كلمته، أكد رئيس المهرجان المخرج محمد محمود، أن إدارة المهرجان حاولت على مدار السنوات الماضية من عمر المهرجان توفير المكان المناسب لمشاهدة الأفلام وهي قاعات السينما، وهو ما تحقق بالفعل قبل ذلك من خلال إتاحة قاعة عرض سينما فريال بمساعدة الدكتور خالد عبدالجليل والمنتج محمد العدل، وهكذا تحقق الأمر أيضا بإتاحة قاعة عرض سينما مترو بوسط الإسكندرية من قبل المنتج وائل عبدالله، موجها التحية لهم جميعا.

أما المنتج محمد العدل فقال إن إسكندرية هي بلد الحب والجمال والحضارة، وأنها دائما ما تحتضن كل أنواع الفنون، وأبدى سعادته بنجاح المهرجان الذي دعم شبابه منذ البداية، حيث قال معبرا عن نجاح ونمو المهرجان «العيال كبرت»، مؤكدا فخره بصناع المهرجان الشباب الذين نجحوا في تحويله لمهرجان دولي، موجها الشكر لجمهور الإسكندرية المساند للمهرجان دائما.

فاطمة وحماد

ونقل الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، تحيات الوزيرة ودعمها لصناع المهرجان، مؤكدا أن ظروف العمل فقط هي التي منعتها من التواجد في حفل الافتتاح.

وأشار إلى أنه كان أحد الداعمين لهذا المهرجان على مدى سبع سنوات، وهي تجربة اكتمل نضجها حتى أصبح المهرجان دوليا، لافتا إلى أن المهرجانات يصنعها دائما أبناء المدن، والإسكندرية التي كانت من أوائل مدن العالم التي شهدت عروض سينمائية، كان من الطبيعي أن يصنع أبنائها هذا المهرجان.

بعد ذلك كرمت الفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان وسلمها درع التكريم الدكتور خالد عبدالجليل، وأعربت فاطمة عن سعادتها بالتواجد في الإسكندرية وتكريمها في الدورة الدولية الأولى للمهرجان، وشكرت إدارة القائمين عليه على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال.

كما تكريم الموسيقار المصري خالد حماد وسلمه درع التكريم الدكتور محمد العدل، الذي تحدث عن أول تعاون بينهما م خلل فيلم «صعيدي في الجامعة الأميركية» بعد ترشيح المخرج سعيد حامد له، وأنه لم يكن مقتنعا بموهبته وحاول «تطفيشه»، لكنه لم يستجب وأكمل مهمته للنهاية، وكسب الرهان، ليعاد بعد ذلك التعاون بينهما في الكثير من الأعمال.

وأعرب خالد حماد عن سعادته بهذا التكريم، متمنيا لإدارته النجاح ودوام التوفيق.

فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان «الإسكندرية الدولي للفيلم القصير» تنطلق بحضور صناع السينما والإعلاميين (خاص لـ بوابة الوسط)

فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان «الإسكندرية الدولي للفيلم القصير» تنطلق بحضور صناع السينما والإعلاميين (خاص لـ بوابة الوسط)