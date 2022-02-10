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أسرة الممثل بوب ساغيت تعلن سبب وفاته

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 12:30 مساء
أسرة الممثل بوب ساغيت تعلن سبب وفاته
بوب ساغيت في العرض الأول لفيلم «ماكغروبر» في لوس أنجليس، 8 ديسمبر 2021 (أ ف ب)
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أعلنت عائلة الممثل الكوميدي الأميركي بوب ساغيت الذي عُثر عليه ميتًا داخل غرفته في أحد فنادق فلوريدا أوائل يناير أن وفاته ناجمة عن إصابة في الرأس، وفق ما جاء في بيان أصدرته، الأربعاء.

وعُثر على الممثل الذي عُرف بدوره في المسلسل الكوميدي «ذي هاوس بارتي» (1980-1990) جثة هامدة داخل غرفته بفندق في أورلاندو أثناء قيامه بجولة في البلاد، ولم تكن ظروف وفاته معروفة حينها، وفق «فرانس برس».

وأفادت عائلته بأن «السلطات أشارت إلى أن بوب مات متأثرًا بإصابة في رأسه».

وأوضحت أن ساغيت ربّما «تعرّض لضربة عن طريق الخطأ في أسفل رأسه وخلد إلى النوم من دون إعطاء الأمر أهمية»، مضيفة أن الوفاة لم تكن مرتبطة بتناول المخدرات أو الكحول.

واشتهر ساغيت (65 عامًا) بدور داني تانر في «فول هاوس» حيث كان أرمل وأبا لثلاث بنات من بينهنّ توأم.

وكانت الممثلة ماري-كايت أولسن وشقيقتها آشلي اللتان أدتا دوري التوأم في المسلسل علّقتا على وفاة ساغيت بالقول إنه كان «محبوبًا وحنونًا وكريمًا».

وأدى ساغيت كذلك بصوته دور الراوي في مسلسل «هاو أي ميت يور ماذر»، وظهر في مسلسل «أنتوراج» مجسّدًا شخصيته الخاصة.

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