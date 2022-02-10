تعرف إلى لجان تحكيم «الإسكندرية للفيلم القصير»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة «الإسكندرية للفيلم القصير» أعضاء لجان تحكيم الدورة الثامنة من المهرجان، والتي تقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.

وتضم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية، الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود، والتي سبق لها المشاركة في لجان تحكيم بمهرجانات محلية ودولية منها «القاهرة» و«قرطاج» و«مالمو»، وأستاذ السينما الإيفواري بوكاري ساوادوغو صاحب البحوث والدراسات المختلفة عن السينما الأفريقية، والمنتج الأميركي فالنتين لوبلان الذي يملك سجلًا كبيرًا في اكتشاف مخرجين دوليين كبار، والتونسية إنصاف أوهيبة الباحثة في الأفلام والدراسات المسموعة المرئية ومبرمجة الأفلام، بالإضافة إلى الممثلة المصرية ثراء جبيل التي شاركت في عدد من الأعمال الفنية على مدار مسيرتها الفنية، كما تترأس قسم تحليل الأفلام والتمثيل أمام الكاميرا في المدرسة العربية للفيلم.

أما لجنة تحكيم المسابقة العربية وأفلام الطلبة فتضم، الفنان الدكتور المصري أيمن الشيوي، الذي قدم العديد من الأدوار المهمة في السينما والدراما، ويشغل حاليًا عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر في القاهرة، والدكتورة المصرية عبير رفقي صديق التي تشغل منصب عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمخرج والمنتج اللبناني إلياس خلاط والذي سبق وشارك كعضو لجنة تحكيم في عدد من المهرجانات الدولية، والكاتب والمخرج الأردني عبدالسلام الحاج المسؤول عن البرامج التعليمية للأردنيين العاملين في صناعة السينما، بجانب الممثلة المصرية نجلاء بدر التي عملت بالإعلام سنوات كثيرة قبل أن تتجه للتمثيل وشاركت في عدد كبير من الأعمال بالسينما والتلفزيون.

أما لجنة تحكيم النقاد، فتضم ثلاثة من النقاد المصريين، وهم الناقد والصحفي رامي المتولي، عضو جمعية نقاد السينما وله كتابات نقدية متخصصة في بعض المجلات، الناقد والصحفي محمد سيد عبدالرحيم عضو جمعية نقاد السينما المصريين والاتحاد الدولي لنقاد السينما (الفيبريسي) ومبرمج أفلام في عدد من المهرجانات، والناقدة نرمين يسر وهي صحفية وناقدة سينمائية، عضو جمعية النقاد المصريين ونقابة السينمائيين وعضو اتحاد الكُتَّاب.

لجنة تحكيم المسابقة العربية والطلبة (خاص لـ بوابة الوسط)

لجنة تحكيم النقاد المصرية (خاص لـ بوابة الوسط)