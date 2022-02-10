تفاصيل أفلام مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» أفلام المسابقات الخمسة التي يتضمنها المهرجان في دورته الجديدة، وهي مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية ومسابقة أفلام الطلبة، المتنافسة على جوائز الدورة الثامنة من المهرجان، والتي تقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.

وشملت مسابقة الأفلام الروائية الدولية 16 فيلمًا منها 4 أفلام عرض عالمي أول، و12 فيلما آخر ما بين عرض أفريقي ومصري أول، وشملت قائمة أفلام العرض العالمي الأول، «اليوم الأخير» (مصر) و«فتوى في البوس» (مصر)، «نمر» (المجر)، «سلوى» (تونس)، و10 أفلام عرض أفريقي أول، وهي «شخصية» (فرنسا)، «دورا» (فرنسا)، «سير مع ملك» (بلجيكا)، «أونن» (الصين)، «قصة ألعاب نارية» (الصين)، «كوو كوو» (روسيا)، «حراسة كلب» (النمسا)، «كرنفالات جميلة» (البرازيل)، «أمي ذهبت مع البقر» (إسبانيا، المكسيك)، «زوال» (فرنسا، ألمانيا)، وأخيرا فيلمان عرض مصري أول وهما «منظور جديد» (إيطاليا)، و«شعور من خلال» (الولايات المتحدة).

وتضم مسابقة الفيلم الوثائقي 10 أفلام، منها فيلم واحد عرض عالمي أول وهو «بعد الطوفان» (روسيا)، و5 أفلام عرض أفريقي أول، وهي «إبادة كورية» (كوريا الجنوبية)، «جناح الشهيد بحكم الأمر الواقع» (سويسرا)، «البحث عن تايلر» (الولايات المتحدة)، «تاليا» (البرتغال)، «كل شيء على ما يرام» (الهند)، بالإضافة لـ4 أفلام أخرى في المسابقة ستكون عرض مصري أول وتضم «سانجاك» (لبنان)، «دجلة: سينما ونسيان» (إسبانيا)، «مدغشقر: رحلة 10 سنوات» (إيطاليا)، وأخيرا الفيلم «سهرة مع ليلى» (الكويت).

الرسوم المتحركة والطلبة

وضمت قائمة مسابقة أفلام الرسوم المتحركة 12 فيلمًا، وجاء على رأس القائمة أربعة أفلام عرض عالمي أول، وهي «مجرد دب» (مصر)، «عامود القوة» (ماليزيا)، «أزرار» (الأردن)، و«ذاكرة بديلة» (الأردن)، وأربعة أفلام في عرضها الأفريقي الأول، وهي «مووزارت» (إيطاليا)، «مرسوم اتمسح واترسم» (تايوان)، «غير منسي» (كوريا الجنوبية)، و«أعماق ليل» (هونغ كونغ)، بالإضافة إلى أربعة أفلام في عرضها المصري الأول، وهي «تمرير» (باكستان)، «جسر» (الجزائر)، «تشغيل – إيقاف» (الأرجنتين)، و«هناك بالضبط وقت كافي» (النمسا).

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أما مسابقة الأفلام العربية تضم 9 أفلام، ومنها 4 عرض عالمي أول، وهي «استبينا» (مصر)، «الوحش» (الإمارات)، «جنة» (لبنان)، و«حقيقتهم» (سورية)، و5 أفلام في عرضها الأفريقي الأول، وهي «احترس من الوحش» (مصر)، «كورنتي» (تونس)، «لاهث» (السعودية)، «سارة» (سورية)، و«سلام» (البحرين).

وأخيرا، مسابقة أفلام الطلبة التي ضمت 8 أفلام من معاهد وجامعات مختلفة، وهي «دمية جنس»، «تروكاج»، «ربيع ممطر»، «أحبك أكرهك»، «العين الثالثة»، «قهوة فريال»، «أجروفوبيا»، و«مغالطة».

ومن المنتظر أن تحظى الدورة الثامنة للمهرجان والأولى له دوليًا باهتمام أكبر من صناع الأفلام القصيرة حول العالم، بعدما حظى بسمعة عربية مرموقة، وشهدت دوراته الماضية الكثير من العروض العالمية الأولى.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.

مشهد من فيلم فتوى في البوس (خاص لـ بوابة الوسط)

مشهد من فيلم سارة (خاص لـ بوابة الوسط)

بوستر فيلم دورا (خاص لـ بوابة الوسط)