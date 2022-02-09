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مغارة مزار العذراء في فرنسا تعاود استقبال الحجاج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 فبراير 2022, 05:02 مساء
مغارة مزار العذراء في فرنسا تعاود استقبال الحجاج
كاهن يقيم صلاة في مغارة مزار سيدة لورد في جنوب غرب فرنسا، 19 مارس 2020 (أ ف ب)
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تعاود مغارة مزار السيدة العذراء في مدينة لورد بجنوب غرب فرنسا اعتبارا من، الجمعة، استقبال الحجاج بعد توقف استمر عامين بسبب الأزمة الصحية، على ما أعلن مسؤولو الموقع، الثلاثاء.

وأوضح المزار في بيان أن الحجاج «سيتمكنون مجددا من المرور في جوف مغارة ماسابييل، تحت أقدام العذراء مريم.. وملامسة الصخرة والاقتراب من نبع الماء» الموجود فيها، وفق «فرانس برس».

وكان لإغلاق هذه المغارة التي تقول الكنيسة الكاثوليكية إن مريم العذراء ظهرت فيها على برناديت سوبيرو العام 1858 أثر كبير على حركة الزيارات لهذه المدينة الواقعة في جبال البيرينيه والتي يبلغ عدد سكانها 14 ألف نسمة وتحتل المرتبة الثانية في فرنسا بعد باريس على صعيد الإشغال الفندقي.

وكان عدد كبير من المرضى يحجون إلى لورد أملا في الشفاء، ويشكلون قسما من 3.5 ملايين زائر سنويا للمدينة التي تعتمد بنسبة 90% على السياحة.

وستتاح مجددا زيارة المغارة اعتبارا من الثانية عشرة ظهر الجمعة (11:00 بتوقيت غرينتش) خلال صلاة التبشير الملائكي.

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