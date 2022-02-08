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بغداد تستعيد من متحف لبناني أكثر من 300 لوح مسماري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 04:05 مساء
بغداد تستعيد من متحف لبناني أكثر من 300 لوح مسماري
مدير هيئة الآثار والتراث العراقية ليث مجيد حسين ووكيل وزارة الخارجية أحمد تحسين برواري في بغداد (أ ف ب)
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استعادت السلطات العراقية من متحف لبناني خاص أكثر من 300 لوحة مسمارية وصلت، الإثنين، إلى بغداد التي تواصل جهودها لاسترجاع كنوز أثرية سرقت ونهبت خلال الحروب المتتالية التي شهدتها البلاد وهربت إلى الخارج.

وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس» بأن الصناديق الخشبية وصلت على طائرة خاصة إلى بغداد مختومة بالشمع الأحمر وبداخلها 331 لوحًا مسماريًّا وستة ألواح طينية كانت في متحف نابو الخاص (شمال لبنان).

وقال ليث مجيد حسين، مدير هيئة الآثار والتراث في مؤتمر صحفي، إن «العراق استعاد اليوم 331 لوحًا مسماريًّا».

وأضاف أن «هذه الألواح المسمارية تعود إلى فترات مختلفة»، لا سيما العصر الأكادي (2400 إلى 2200 قبل الميلاد)، والسلالة السومرية الثالثة في أور (2111 إلى 2000 قبل الميلاد)، وبابل القديمة (2004 إلى 1594 قبل الميلاد).

ومملكة أور التي تأسست قبل أكثر من 4500 عام وكانت من أوائل مراكز الحضارة في العالم أُقيمت على ضفاف نهر الفرات الخصبة، واستخدمت فيها لأول مرة في تاريخ البشرية الكتابة على شكل رموز مسمارية.

وشكر حسين تعاون السلطات اللبنانية، وكذلك مدير متحف نابو، الذي كان «متعاونًا جدًّا في هذا الملف، وسهل عملية الاستعادة».

وتسلم وفد عراقي، الأحد، هذه الآثار في احتفال رسمي أُقيم في المتحف الوطني في بيروت.

ومتحف نابو، الذي سمي تيمنًا بإله الحكمة والكتابة في بلاد ما بين النهرين، تأسس في 2018 ويضم مئات من القطع الأثرية التي يصل عمر بعضها إلى آلاف السنين. وهذه الآثار مصدرها مجموعات خاصة أبرزها مجموعة تضم نحو ألفي قطعة يملكها جواد عدرا.

وفي العام الماضي وحده استعاد العراق ما يقرب من 18 ألف قطعة أثرية، غالبيتها العظمى (17899 قطعة) أُعيدت من الولايات المتحدة.

ونظمت السلطات العراقية في ديسمبر احتفالًا بعودة «لوح غلغامش» التاريخي الذي يقدر عمره بـ3500 عام إلى موطنه العراق.

وتعرضت غالبية المواقع الأثرية في العراق لعمليات نهب وسرقة على مدى عقود، خصوصًا بعد غزو العراق العام 2003 وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي على أنحاء واسعة من البلاد في 2014.

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