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عرض «غزة مونامور» ور«قصة الفتيان» في سينما الحوش بالسعودية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 01:50 مساء
عرض «غزة مونامور» ور«قصة الفتيان» في سينما الحوش بالسعودية
بوستر الفيلم الأفغاني «رقصة الفتيان» للمخرجة شهربانو سادات (خاص لـ بوابة الوسط)
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يُعرض الفيلم الفلسطيني «غزة مونامور» للأخوين ناصر والفيلم الأفغاني «رقصة الفتيان» للمخرجة شهربانو سادات في سينما «الحوش» بواحة العلا بالمملكة العربية السعودية.

ويحصل «غزة مونامور» على ثلاثة عروض أيام 9 و15 و18 فبراير، ضمن مجموعة الأفلام العربية المعاصرة، بينما يعرض «رقصة الفتيان» يوم 24 فبراير ضمن أسبوع السينما الأفغانية.

تسعى سينما «الحوش» إلى إثبات مكانتها كمركز للفنون والإرث الثقافي، وتستقبل جمهور الفن السينمائي العريق خمس ليالٍ في الأسبوع في واحة العلا لمشاهدة مجموعة متنوعة من الأفلام المحلية المستقلة وإنتاجات السينما العالمية.

«غزة مونامور» نال أخيرًا ثلاثة ترشيحات لجائزة «سيزار» التي تمنحها أكاديمية الفنون وتقنيات السينما الفرنسية، إذ ترشح للفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي، وأفضل إخراج، وأفضل ممثلة من نصيب بطلة الفيلم هيام عباس، وفاز بـجائزة النقاد من مهرجان «فرايبورغ السينمائي» بسويسرا وكان «غزة مونامور» مرشح فلسطين ضمن منافسات جوائز الأوسكار العام 2021.

أحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسى الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالًا أثريًّا لـ«أبولو»، ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.

فيلم «غزة مونامور» من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبد الهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض.

رقصة الفتيان
أما فيلم «رقصة الفتيان» فتدور أحداثه في شوارع مدينة كابل، خلال أواخر الثمانينات وبالتحديد أثناء الاحتلال السوفياتي لأفغانستان، عاش قودرات الفتى صاحب الخمسة عشر عامًا، الذي يعمل في بيع تذاكر السينما في السوق السوداء. قودرات أحد عاشقي بوليوود ويقضي وقته في تخيل نفسه ممثلًا في أفلامه المفضلة. وفي أحد الأيام تقبض عليه الشرطة وتضعه في دار أيتام تابع للاتحاد السوفياتي، وفي الوقت نفسه تبدأ الأوضاع السياسية في كابل في التغير، فيجد قودرات نفسه مع باقي الأولاد يبدؤون معركة للدفاع عن وطنهم.

شارك فيلم «رقصة الفتيان» في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان «ميونيخ السينمائي الدولي»، مهرجان «شيكاغو السينمائي الدولي»، وجوائز أكاديمية آسيا والمحيط الهادئ، كما فاز بجائزة أفضل فيلم من مهرجان «ريكيافيك السينمائي الدولي».

الفيلم من تأليف وإخراج شهربانو سادات، مستوحى من يوميات أنور الهاشمي. بطولة قدرة الله قادري، صديقة رسولي، مسيح الله فراجي، حسيب الله رسولي، وأنور الهاشمي. ومن إنتاج كاتيا أدوميت، وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع في العالم العربي.

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