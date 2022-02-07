الكويت تمنع عرض فيلم بطلته إسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط

قررت الكويت منع عرض فيلم «ديث أون ذا نايل» المستوحى من رواية أغاثا كريستي، والذي تشارك الممثلة الإسرائيلية غال غادوت فيه، بحسب وزارة الإعلام الكويتية.

وأكدت الناطقة باسم وزارة الإعلام الكويتية، أنوار مرا،د لوكالة «فرانس برس»، الأحد، منع عرض الفيلم، من دون أن توضح سبب المنع.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم هذا الشهر في صالات السينما بالولايات المتحدة.

وذكرت جريدة «القبس» الكويتية أن المنع جاء بعد مطالبة بحظر عرض الفيلم لأن بطلته غال غادوت دافعت عن الحرب الإسرائيلية على غزة في صيف 2014.

خلال تلك الحرب المدمرة التي أسفرت عن مقتل 2251 فلسطينيا بينهم 551 طفلا، وجهت غال غادوت عبر صفحتها على «فيسبوك» تحية إلى الجيش الإسرائيلي وهاجمت حركة حماس.

وتتمتع دولة الكويت بحياة سياسية نشطة إلى حد ما تختلف عن الدول الخليجية النفطية الأخرى. ولا تزال ترفض التطبيع دعما منها للقضية الفلسطينية.

واستدعت الكويت في مايو 2021، سفير تشيكيا بعد قيامه بنشر ملصق على الإنترنت يعبر فيه عن دعمه لإسرائيل، ما دفعه للاعتذار خلال التصعيد الأخير في قطاع غزة.

وقعت إسرائيل في 15 سبتمبر 2020 في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتفاق إقامة علاقات مع الإمارات، في خطوة ندد بها الفلسطينيون ووصفوها بـ«طعنة في الظهر».

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية بعد الأردن (1994) ومصر (1979)، وتلتها في ذلك البحرين ثم السودان وأخيرا المغرب.