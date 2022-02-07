تخصيص جائزة لأسوأ أعمال بروس ويليس

القاهرة - بوابة الوسط

يشارك الممثل بروس ويليس بثمانية أفلام على قائمة الأعمال المرشحة لنيل جوائز «راتزي»، النسخة المعاكسة للأوسكار والتي تُمنح لأسوأ إنتاجات العام.

واستحدث القائمون على هذه الجوائز الساخرة فئة خاصة للممثل تحمل عنوان «أسوأ أداء لبروس ويليس في فيلم العام 2021»، وفق «فرانس برس».

وفي هذه الأعمال التي كانت بمجملها ذات ميزانية ضعيفة، وجرى بثها حصرا عبر خدمات البث التدفقي، يؤدي نجم أفلام «داي هارد» أدوارا متنوعة بينها قائد شرطة يائس وشرطي سابق وجنرال متقاعد وعنصر سابق في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).

ولم يحصد أي من هذه الأفلام التي ظهر بأكثريتها بروس ويليس في مشاهد قليلة لكنه شارك بقوة في الترويج لها، آراء إيجابية بنسبة تفوق 20% على موقع «روتن تومايتوز» الذي يجمع النقاط من مصادر مختلفة. وفي أداء نادر، حققت ثلاثة من هذه الأفلام (»American Siege», «Apex» و «Out of Death») نتيجة 0% من الآراء الإيجابية.

وحصد فيلم «ديانا: ذي ميوزيكل» الاستعراضي الذي عرضته نتفليكس وتعرض لهجوم كبير من النقاد، العدد الأكبر من ترشيحات «راتزي» الاثنين، إذ رُشح للفوز بتسع فئات بينها أسوأ فيلم طويل.

والمسرحية الاستعراضية التي أقيم على أساسها الفيلم لم تُقدم على مسارح برودواي سوى لثلاث وثلاثين عرضا.

كذلك برز اسم جاريد ليتو في ترشيحات «راتزي» مع أدائه المبالغ فيه بحسب النقاد ولهجته الإيطالية الغريبة في فيلم «هاوس أوف غوتشي». وقد اختير للمنافسة ضمن فئة «أسوا ثنائي على الشاشة» تحت مسمى «جاريد ليتو والخيار بين وجهه المطاطي البالغة زنته 8 كيلوغرامات أو ملابس الغيك التي ارتداها أو لهجته السخيفة».

غير أن هذه الترشيحات الساخرة قد لا تقطع الطريق أمام ترشيح الممثل للفوز بجائزة أوسكار أفضل دور ثانوي خلال الإعلان الثلاثاء عن قائمة المرشحين لنيل الجوائز السينمائية الأرفع.

ومن بين الشخصيات الأخرى التي شملتها ترشيحات «راتزي» الساخرة، نجم الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة (إن بي إيه) لوبرون جيمس عن دوره في النسخة الجديدة من فيلم «سبايس جام».

وأُطلقت جوائز «غولدن راسبيري أووردز»، الاسم الرسمي للـ«راتزي»، في لوس أنجليس العام 1981 على يد طلاب سابقين في السينما وأخصائيين في هوليوود.

وتُعلَن أسماء الفائزين بهذه الجوائز في 26 مارس عشية حفلة الأوسكار.