أصالة تطرح «تقول تبغاني» لمناسبة عيد الحب

القاهرة - بوابة الوسط

بعد تألقها في حفل «joy awards» وحصولها على لقب المطربة المفضلة، تستعد المطربة السورية أصالة لطرح أغنية جديدة تزامنًا مع عيد الحب بعنوان «تقول تبغاني».

وتتعاون أصالة في هذه الأغنية مع الأمير بدر بن محمد، وألحان بندر سعد، وتوزيع عصام الشرايطي، ومقرر طرحها على طريقة «lyrics video» مع شركة «روتانا» نهاية هذا الأسبوع.

وأهدت أصالة زوجها فائق حسن هذه الأغنية، ونشرت ذلك عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» وقالت: «بشهر الحب هدية لكل عاشق يهديها لحبيبه، وأنا كمان بهديها لحبيبي، لأبي، لنور عيوني، ورفيقي، فائق».

وتقول كلمات الأغنية:

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك

أجيك لوني على الكوع ماشي

أسرع من الطرف لرتد لاجيك

وأجيك لوني طريح الفراشي

يالي تبشرني بصبحك لياليك

يالي حيات العمر دونك ولا شي

كانك تشوف اني معزك ومغليك

فعرف ترا روحي عشانك بلا شي.