«بلاك تيما» تشعل حفل مسرح الزمالك مع محمد فهيم وحمزة العيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أحيت فرقة «بلاك تيما» أجواء ثاني حفلاتها الغنائية في مسرح الزمالك، بتوليفة غنائية تخطت 18 أغنية.

واستمرت الحفلة لأكثر من ساعتين، تنوعت فيها الأغاني بين القديم منها والجديد، بداية من «بحار» وأغنيات «عملنا اللي علينا» و«إيه يعني» و«برنس الليالي»، بجانب تقديم أغنيتي «مرسال» و«جوبا»، والعرض الحي الأول لأجدد أغنيات أمير صلاح الدين مغني الفرقة «بصل الصبر».

واستضافت «بلاك تيما» الفنان محمد فهيم، الذي شارك ثلاثي الفرقة في أداء أغنية «أخبار أهرام جمهورية»، مع تقديم العرض الحي الأول لأغنية «بلاك تيما» الجديدة «مش تريند» المقرر ظهورها للنور قريبًا، كما استضافت الفرقة لأول مرة الفنان حمزة العيلي للمشاركة في أداء أغنية «كل مرة».

وعادت «بلاك تيما» لمسرح الزمالك بعد غياب سنة بالتمام عن أولى إطلالاتها على نفس المسرح العام الماضي، ووضعت خلالها بصمتها في موسم حفلات مسرح الزمالك المنتعش خلال شهر فبراير، الذي يشهد حفلات مغني المهرجانات عنبة، والمطربة مرام وفرقتي «ملاذ» و«ستروبيري سوينغ».

ومن جانبه قال الفنان طارق صبري، مؤسس مسرح الزمالك، إن رؤية المسرح الفنية تهدف لتقديم مختلف الأذواق الفنية للجمهور بين موسيقى الـ«آندرغراوند» والطرب الأصيل، واستضافته أشهر نجوم الراب والمهرجانات الشعبية مع إعطاء الفرصة للتجارب الغنائية الصاعدة والفرق الموسيقية الجديدة لعرض مواهبها على مسرح جماهيري كبير في منطقة حيوية بالقاهرة.