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الموت يغيب «عندليب الهند» عن 92 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 فبراير 2022, 11:04 صباحا
الموت يغيب «عندليب الهند» عن 92 عاما
صورة مؤرخة في 28 أبريل 1999 للمغنية الراحلة لاتا مانغيشكار في بومباي (أ ف ب)
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إثر معاناتها أعراض «كوفيد-19»، أُعلنت وفاة نجمة بوليوود المغنية، لاتا مانغيشكار، الملقبة «عندليب الهند»، الأحد عن 92 عامًا.

وتوفيت المغنية، التي تربعت على عرش الموسيقى في بوليوود، في أحد مستشفيات بومباي بعد إدخالها وحدة العناية المركزة في 11 يناير، وفق «فرانس برس».

وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي على «تويتر»: «أشعر بحزن شديد لا يمكن وصفه. تركتنا لاتا ديدي المحبة والطيبة. ستترك فراغًا في أمتنا لن يكون بالإمكان ملؤه».

وبدأت مانغيشكار المولودة في 28 سبتمبر 1929 في وسط مدينة إندور، في ولاية مدهيا براديش (وسط) حياتها الفنية عندما كانت تبلغ 13 عامًا، بعدما توفي والدها وكان عليها أن تعتني بوالدتها وأشقائها الأربعة.

وبعد خمس سنوات، أصبحت في دائرة الضوء بعدما قدمت أغنيات فيلم «أبكي سيوا مين» (من أجل خدمتك).

وخلال مسيرتها، أصبحت المغنية الأولى في صناعة السينما الهندية، وقدمت صوتها لأكثر من ألف فيلم. وتوضع أغنياتها خلال الاحتفالات الرسمية لمناسبة يوم الجمهورية كل عام.

وكتب مودي عن مانغيشكار: «ستتذكرها الأجيال القادمة باعتبارها نصيرًا للثقافة الهندية، التي كان لصوتها الشجي قدرة لا تضاهى في إبهار الناس». ولم تتزوج مانغيشكار ولم تنجب أطفالًا.

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