افتتاح معرض مصر الدولي للفنون

القاهرة - بوابة الوسط

اتجهت الأنظار، ليل الجمعة، إلى العاصمة المصرية حيث افتتح معرض مصر الدولي للفنون بنسخته الثالثة، بمشاركة مجموعة كبيرة من أهم الرسامين المصريين والعرب، إضافة إلى أبرز «Galleries» في العالم العربي.

وانطلقت فعاليات المعرض الذي يعتبر من أبرز الأحداث الفنية والثقافية في مصر والمنطقة العربية؛ حيث سمح للمشاركين من غاليريز وأصحاب التحف الفنية وفنانين وصلت معظم أسمائهم للعالمية بعرض إبداعاتهم وأعمالهم الفنية. وشكلت اللوحات والقطع الفنية محط إعجاب كبير لزوار المعرض والصحافة العربية التي غطت المعرض بشكل واسع لأهميته الفنية والثقافية.

وحضر الافتتاح عدد كبير من الأسماء اللامعة التي قدّمت دعمها لمعرض والفنانين العرب التي وصلت أصداء أعمالهم للعالمية منهم الفنان خالد سليم وحرمه، الفنان باسل الزار والمنتجة مها سليم رجل الأعمال هادي حجار وزوجته الإعلامية سالي موسى، كذلك الإعلامية دينا حويدق والإعلامية رندا جبر والمطرب أحمد الروبي.

واللافت في هذا الحدث، كما في كل عام، هو مشاركة بعض أبرز جامعي التحف الفنية، ومنهم الفنانة جمانة مراد وزوجها ربيع بسيسو، مجموعاتهم ولوحاتهم من أهم الفنانين العالميين للمرة الأولى في المعرض ليحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بها حصريًا.

العالم العربي

شارك في المعرض هذا العام، الذي يستمر حتى 8 فبراير، فنانون من سورية ولبنان والأردن وفلسطين والسودان والعراق، أبرزهم وضاح مهدي، حكيم العقل، عمر النجار، أحمد نبيل، إيهاب أحمد، شروق بن فهد، دينا مطر، مجد كردية، يوسف يوسف وغيرهم.

أما من مصر فيشارك الفنانون نورا سعدي، محمد أبوالوفا، طه القرني، صبري منصور، سيد سعد الدين، نجيب معين، أسامة فريد، كارولين بزري، هاني محفوظ، ناجي فريد وغيرهم.

واللافت في معرض مصر الدولي للفنون هو اللجنة التي تعمل على إدارته والتي تشمل أسماء بارزة في مجال الفنون الجميلة وهم محمد يونس (المؤسس) أمل نصر وهاني سعد وكانيكا سبرول وكندا علوش ومي عبدالسالم ومحمد عبلة ومحمد بناوي وبروين حبيب.

معرض مصر الدولي للفنون يفتتح فعالياته بمشاركة عربية وبحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع (خاص لـ بوابة الوسط)

معرض مصر الدولي للفنون يفتتح فعالياته بمشاركة عربية وبحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع (خاص لـ بوابة الوسط)

معرض مصر الدولي للفنون يفتتح فعالياته بمشاركة عربية وبحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع (خاص لـ بوابة الوسط)

معرض مصر الدولي للفنون يفتتح فعالياته بمشاركة عربية وبحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع (خاص لـ بوابة الوسط)

معرض مصر الدولي للفنون يفتتح فعالياته بمشاركة عربية وبحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع (خاص لـ بوابة الوسط)