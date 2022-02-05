«شاهد» تبدأ عرض «زينة وعزيزة» الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

يبدأ عرض المسلسل الكوميدي التونسي «زينة وعزيزة»، الأحد، من إنتاج وبطولة النجمة التونسية سونيا بلقاسم على منصة «شاهد vip».

و«زينة وعزيزة» هي كوميديا تونسية في 10 حلقات، مدة كل منها 25 دقيقة وهي من إنتاج «سونيا بن بلقاسم»، التي أكدت فخرها بأن يكون أول عمل تونسي يعرض على المنصة يحمل توقيعها في الإنتاج والبطولة.

والسلسلة هي من تأليف «الياس مساعد»، إخراج «زياد ليتيم» وبطولتها مع «فرحات هنانة»، «توفيق البحري»، إلى جانب عدد من الممثلين من بينهم «صابر سيزار»، «أمير الدريدي»، «أروى بن إسماعيل»، «نرمين صفر»، «نجلاء النيفر» وعدد كبير من ضيوف الشرف الذين يتجاوز عددهم 48 ممثلا.

زينة وعزيزة

تدور قصة السلسلة حول «زينة» التي تجد نفسها في الشارع أين تتعرف على «عزيزة» ومجموعة أخرى تتفق معهم على عديد الخطط لتجاوز فقرهم ومن هناك تنطلق مغامراتهم التي لا تخلو من المواقف المضحكة والمحرجة.

على صعيد آخر، تستعد سونيا بلقاسم لبداية تصوير أول إنتاج عربي مشترك لها والمسلسل التونسي اللبناني «حكم النسا». وستكون عدد حلقاته 60 حلقة. ومن تأليف إلياس أديب. وجارٍ اختيار باقي عناصره.

على أن يتم تصويره بين تونس ولبنان وسيتم إذاعة حلقاته في قنوات تونسية وعربية جاري الاتفاق معها.

سونيا كانت بدايتها بمصر كضيفة شرف في مسلسل «ما تخافوش» مع الفنان نور الشريف. ومسلسل «ابن الحلال» مع الفنان محمد رمضان ولعبت فيه دور «سوني» الفتاة التي تحلم بالتمثيل والشهرة ويستغلها شخص من جهة أمنية ليوهمها بقدرته على تحقيق حلمها. وقدمت أيضًا مسلسل «آدم وجميلة» مع يسرا اللوزي وحسن الرداد. حصد مسلسلها «تشيللو» الذي تلعب فيه دور ممرضة تونسية إعجاب الجماهير والنقاد على حد سواء.

«زينة وعزيزة» لسونيا بلقاسم أول مسلسل تونسي على منصة «شاهد vip» (خاص لـ بوابة الوسط)