«سبوتيفاي» تدافع عن التعاون مع روغان

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس «سبوتيفاي»، دانيال إك، أن العقد الحصري المُوقَّع بين شركته والمذيع المثير للجدل جو روغان، مهم للمجموعة الرائدة في مجال البث التدفقي.

ونُشرت تعليقات إك أخيرًا في ظل انخفاض مستمر لأسهم الشركة في بورصة «وول ستريت»، نتيجة التوقعات المخيبة للآمال من جهة، والجدل الذي أثارته التدوينات الصوتية لجو روغان المُتّهم بنشر معلومات مضللة حول جائحة كوفيد-19 من جهة أخرى، وفق «فرانس برس».

وأعرب إك لموظفيه الذين يشعرون بـ«خيبة أمل أو غضب» من تصريحات روغان، مؤكدًا أن «سبوتيفاي» التي وقعت عقدًا حصريًا معه يُقدّر بمئة مليون دولار، ليس لديها الحق في «مراقبة المحتوى التحريري» للمدونات الصوتية.

وقال إك «أختلف بشدة مع جو روغان حول أمور كثيرة قالها وأجدها مسيئة للغاية»، وفق ما نقل موقع «ذي فيرج».

جو روغان

تابع «لا نتحقق من ضيوفه قبل بث الحلقات ولا نحصل على المحتوى إلا عند البث (...) وفي حال خالف هذا المحتوى قواعدنا، نتّخذ الإجراءات المناسبة»، مؤكدًا أن حلقات عدّة لجو روغان حُذفت من المنصة لهذا السبب.

ويضم حساب جو روغان 11 مليون متابع، ما يجعله الأكثر استماعًا في المنصة.

ويُتّهم روغان بثني الشباب عن تلقي اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» ودفعهم إلى استخدام علاج الإيفرمكتين غير المرخص.

ودق أخيرًا أكثر من مئتي متخصص أميركي في المجال الطبي ناقوس الخطر، بعدما استضاف روغان الطبيب المعروف بمناهضته اللقاح المضاد لكوفيد روبرت مالون.

من جهته، أعرب المغني الأميركي الكندي نيل يونغ عن احتجاجه على محتوى مدوّنات روغان الصوتية، مطالبًا «سبوتيفاي» بحذف أعماله الموسيقية، وسرعان ما انضم إليه زملاؤه السابقون كروسبي وستيلز وناش، وكذلك المغنية جوني ميتشل، ما تسبب بموجة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي ودعت المشتركين في «سبوتيفاي» إلى إلغاء اشتراكهم.

وفي محاولة لتهدئة الوضع، أعلنت «سبوتيفاي» سلسلة تدابير تعتزم اتخاذها، من بينها إدخال روابط إلى كل مدوناتها الصوتية التي تتناول كوفيد-19، من شأنها أن تقدّم للمستمعين معلومات حقيقية ومن مصادر علمية. ولم يُطرح حتى الساعة احتمال وقف برنامج روغان الحواري.

وقال إك «قبل أكثر من عام، لم يكن جو روغان موجودًا في منصتنا، لكنّ مدوّناته الصوتية تمثل منذ مدة طويلة واحدة من المدوّنات الأكثر بحثًا بين المستمعين في سبوتيفاي».