Atwasat

الرابطي في ضيافة «أصدقاء المسرح»

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي الجمعة 04 فبراير 2022, 04:24 مساء
الرابطي في ضيافة «أصدقاء المسرح»
بشير الرابطي (تصوير: الطاهر الديب)
alwasat radio

استضاف منتدى أصدقاء المسرح بزنقة باكير، الخميس، النقابي والسياسي بشير الرابطي، في شهادة عن زمن ما قبل وما بعد 1969.

وأدار الأمسية الدكتور جمعة عتيقة الذي عرَّف بملامح من سيرة المحاضر، الذي عايش الكثير من التحولات والأحداث المصيرية التي مرت بها ليبيا والمنطقة العربية.

وتطرق الرابطي في مستهل حديثه عن نشأته بزنقة باكير، وعراكه مع ظروف الحياة في وقت مبكر من عمره الذي لم يتجاوز آنذاك الخامسة عشرة، وكذا موت والده الذي اضطره إلى ترك الدراسة والاتجاه للعمل بمصنع التبغ.

وأشار إلى أن رحلته في المصنع نقلته من عامل إلى سكرتير النقابة إلا أن الإدارة الإنجليزية بالمصنع وربما لتخوفها من نشاطه النقابي فقامت باستبعاده تحت حجة استكمال الدراسة.

ومع دخوله الجامعة استمر الرابطي في نشاطه المدني عبر اتحاد طلبة الجامعة ثم اتحاد طلبة ليبيا العام، ومع تغيير نظام الحكم كان دخوله لمجلس الأمة الاتحادي 1972، ومع اختلاف الرؤية والسياسات والأفكار مع النظام، غادر البلاد لينضم إلى صفوف المعارضة، وأسس مع رئيس الوزراء الأسبق عبدالحميد البكوش منظمة تحرير ليبيا 1981 التي جرى إشهارها من الصومال، وبعد رحلة أربع سنوات واختلاف وجهات النظر مع البكوش، ترك الرابطي المنظمة ليؤسس بشكل منفصل التنظيم الوطني الليبي.

وأقيم على هامش الأمسية حفل توقيع كتابه (حكايتي مع ليبيا) وعُرض فلم وثائقي بعنوان (الشواطئ الناعسة) من إخراج الفنان صدقي ناجي.

الدكتور جمعة عتيقة أثناء إدارة الأمسية (تصوير: الطاهر الديب)
الدكتور جمعة عتيقة أثناء إدارة الأمسية (تصوير: الطاهر الديب)
الفنان عبدالرزاق العبارة أثناء تقديم المحاضر (تصوير: الطاهر الديب)
الفنان عبدالرزاق العبارة أثناء تقديم المحاضر (تصوير: الطاهر الديب)
من حفل التوقيع (تصوير: الطاهر الديب)
من حفل التوقيع (تصوير: الطاهر الديب)
جانب من الحضور (تصوير: الطاهر الديب)
جانب من الحضور (تصوير: الطاهر الديب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كلوب يعلق على مواجهة صلاح وماني في نهائي أمم أفريقيا.. ويحدد موعد عودتهما

كلوب يعلق على مواجهة صلاح وماني في نهائي أمم أفريقيا.. ويحدد موعد عودتهما
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر

«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
المنتخب الوطني يصالح جماهيره ويرد اعتباره بانتصار معنوي على نظيره الكويتي

المنتخب الوطني يصالح جماهيره ويرد اعتباره بانتصار معنوي على نظيره الكويتي
بالفيديو والصور.. منتخب مصر يتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية على حساب الكاميرون

بالفيديو والصور.. منتخب مصر يتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية على حساب الكاميرون
مارك زوكربيرج يخسر 29 مليار دولار في يوم واحد

مارك زوكربيرج يخسر 29 مليار دولار في يوم واحد
المنتخب المصري يتلقى ضربة قوية حال التأهل لنهائي كأس الأمم

المنتخب المصري يتلقى ضربة قوية حال التأهل لنهائي كأس الأمم
واشنطن: موسكو تخطط لفبركة تسجيل مصوّر لاستخدامه ذريعة لمهاجمة أوكرانيا

واشنطن: موسكو تخطط لفبركة تسجيل مصوّر لاستخدامه ذريعة لمهاجمة أوكرانيا
في العدد 324: الانتخابات باتت في مهب الريح.. وارتفاع رهيب في إصابات «كورونا»

في العدد 324: الانتخابات باتت في مهب الريح.. وارتفاع رهيب في إصابات «كورونا»
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية

«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية
اللقاح الأول المضاد للملاريا يؤتي ثماره في غرب كينيا

اللقاح الأول المضاد للملاريا يؤتي ثماره في غرب كينيا
ماذا حدث لقصور صدام حسين في العراق؟

ماذا حدث لقصور صدام حسين في العراق؟
«مصر Vs الكاميرون».. معركة نجوم بين «الفراعنة والأسود» لحجز مقعد في نهائي كأس الأمم الأفريقية

«مصر Vs الكاميرون».. معركة نجوم بين «الفراعنة والأسود» لحجز مقعد في نهائي كأس ...
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة

منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة
تفاصيل العملية العسكرية الأميركية «الأكبر» في سورية منذ مقتل البغدادي

تفاصيل العملية العسكرية الأميركية «الأكبر» في سورية منذ مقتل البغدادي
البريطانيون يتنافسون على صنع حلوى تجذب الملكة في ذكرى اعتلائها العرش

البريطانيون يتنافسون على صنع حلوى تجذب الملكة في ذكرى اعتلائها العرش
إردوغان يعرض الوساطة بين موسكو والغرب.. هل يقبل بوتين؟

إردوغان يعرض الوساطة بين موسكو والغرب.. هل يقبل بوتين؟
حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري

حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري
«منتدى الخبرات الليبية للسلام والتنمية» يستضيف رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى ليبيا بتونس

«منتدى الخبرات الليبية للسلام والتنمية» يستضيف رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
متحف مخصص بالكامل لتكنولوجيا «NFT» في سياتل الأميركية
متحف مخصص بالكامل لتكنولوجيا «NFT» في سياتل الأميركية
«قافلة بين سينمائيات» تطلق «أخوات السرعة» ثاني عروض «كارت بلانش»
«قافلة بين سينمائيات» تطلق «أخوات السرعة» ثاني عروض «كارت بلانش»
بالصور: نجوم الفن والإعلام في العرض الخاص لـ«حامل اللقب»
بالصور: نجوم الفن والإعلام في العرض الخاص لـ«حامل اللقب»
جوائز بافتا: «دون» و«ذي باور أوف ذي دوغ» في صدارة الترشيحات
جوائز بافتا: «دون» و«ذي باور أوف ذي دوغ» في صدارة الترشيحات
المختار كرفاع: ظهور الدولة الليبية الحديثة في إطارها الجيوسياسي يعود للعام 1551
المختار كرفاع: ظهور الدولة الليبية الحديثة في إطارها الجيوسياسي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما...
مريم العباني والتلوين بنعومة الأنثى
مريم العباني والتلوين بنعومة الأنثى...
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من ......
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق...
«تاريخ بناء الدولة» في محاضرة بمركز المحفوظات
«تاريخ بناء الدولة» في محاضرة بمركز المحفوظات...
المزيد
الرابطي في ضيافة «أصدقاء المسرح»
الرابطي في ضيافة «أصدقاء المسرح»...
جيرار دوبارديو يطالب بإسقاط اتهامه بالاغتصاب
جيرار دوبارديو يطالب بإسقاط اتهامه بالاغتصاب...
الشاعر سراج الدين الورفلي يجلب معه «الجدات» لمعرض القاهرة
الشاعر سراج الدين الورفلي يجلب معه «الجدات» لمعرض القاهرة...
المختار كرفاع: ظهور الدولة الليبية الحديثة في إطارها الجيوسياسي يعود للعام 1551
المختار كرفاع: ظهور الدولة الليبية الحديثة في إطارها ......
جوائز بافتا: «دون» و«ذي باور أوف ذي دوغ» في صدارة الترشيحات
جوائز بافتا: «دون» و«ذي باور أوف ذي دوغ» في صدارة الترشيحات...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط