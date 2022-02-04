الرابطي في ضيافة «أصدقاء المسرح»

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي

استضاف منتدى أصدقاء المسرح بزنقة باكير، الخميس، النقابي والسياسي بشير الرابطي، في شهادة عن زمن ما قبل وما بعد 1969.

وأدار الأمسية الدكتور جمعة عتيقة الذي عرَّف بملامح من سيرة المحاضر، الذي عايش الكثير من التحولات والأحداث المصيرية التي مرت بها ليبيا والمنطقة العربية.

وتطرق الرابطي في مستهل حديثه عن نشأته بزنقة باكير، وعراكه مع ظروف الحياة في وقت مبكر من عمره الذي لم يتجاوز آنذاك الخامسة عشرة، وكذا موت والده الذي اضطره إلى ترك الدراسة والاتجاه للعمل بمصنع التبغ.

وأشار إلى أن رحلته في المصنع نقلته من عامل إلى سكرتير النقابة إلا أن الإدارة الإنجليزية بالمصنع وربما لتخوفها من نشاطه النقابي فقامت باستبعاده تحت حجة استكمال الدراسة.

ومع دخوله الجامعة استمر الرابطي في نشاطه المدني عبر اتحاد طلبة الجامعة ثم اتحاد طلبة ليبيا العام، ومع تغيير نظام الحكم كان دخوله لمجلس الأمة الاتحادي 1972، ومع اختلاف الرؤية والسياسات والأفكار مع النظام، غادر البلاد لينضم إلى صفوف المعارضة، وأسس مع رئيس الوزراء الأسبق عبدالحميد البكوش منظمة تحرير ليبيا 1981 التي جرى إشهارها من الصومال، وبعد رحلة أربع سنوات واختلاف وجهات النظر مع البكوش، ترك الرابطي المنظمة ليؤسس بشكل منفصل التنظيم الوطني الليبي.

وأقيم على هامش الأمسية حفل توقيع كتابه (حكايتي مع ليبيا) وعُرض فلم وثائقي بعنوان (الشواطئ الناعسة) من إخراج الفنان صدقي ناجي.

الدكتور جمعة عتيقة أثناء إدارة الأمسية (تصوير: الطاهر الديب)

الفنان عبدالرزاق العبارة أثناء تقديم المحاضر (تصوير: الطاهر الديب)

من حفل التوقيع (تصوير: الطاهر الديب)

جانب من الحضور (تصوير: الطاهر الديب)