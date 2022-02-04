المختار كرفاع: ظهور الدولة الليبية الحديثة في إطارها الجيوسياسي يعود للعام 1551

القاهرة - بوابة الوسط

نظم المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية محاضرة للدكتور المختار الطاهر كرفاع، بعنوان «محاولات بناء الدولة الحديثة في ليبيا بين النجاح والإخفاق»، تناول خلالها ما سماه الفرص التاريخية التي كان من الممكن أن يستفيد منها الليبيون لتكوين كيان مستقل، ويؤسس لنظام سياسي واقتصادي ومجتمعي متطور.

ووضع المحاضر المسار التحليلي خلف سؤال رئيسي وهو: لماذا فشل الليبيون في تأسيس دولة وطنية قوية، وهل حاولنا أصلاً تأسيسها؟ وهل نجحنا في ذلك دون تدخلات خارجية؟

وأضاف أن الإجابة عن هذه التساؤلات مرهونة بقراءة معمقة لتاريخنا الحديث، إذ أن العودة للتاريخ في ظل إشكالية كهذه مشروعة ومطلوبة طالما أن الظاهرة التاريخية مستمرة.

وأشار إلى أن الحديث عن ظهور الدولة الليبية الحديثة وفي إطارها الجيوسياسي المعروف اليوم يعود للعام 1551م، حينما تمكن العثمانيون من طرد فرسان مالطا من طرابلس، ثم ضم برقة لطرابلس تحت مسمى «أيالة طرابلس الغرب وبرقة»، وفي عهد أحمد القرمانلي (1711-1745م) تم ضم فزان لطرابلس أيضاً، وبهذا وحدت الأقاليم الثلاثة في إطارجيوسياسي واحد.

وبتأصيل تاريخي يستشهد بإجماع المصادر التي تقول إن إقليم طرابلس كان جزءاً من الدولة الحفصية حتى منتصف القرن الخامس عشر الميلادي، وبانهيار تلك الدولة، تشكل في طرابلس حكم أشبه ما يكون بالنظام الجمهوري أساسه مجلس شورى يرأسه شيخ، كان آخرهم يدعى عبدالله بن شرف الملقب بـ«المرابط»، اتصف بالورع والصلاح والتشدد في الدين، عرفت طرابلس في عهده رخاءً اقتصادياً وسلاماً اجتماعياً واستتباباً أمنياً، وعلاقات جيدة مع الجارة تونس والإمارات المسيحية الإيطالية، إلا أن ذلك لم يمنع تلك الإمارات من التعاون والاشتراك مع الغزاة الإسبان في احتلال المدينة.

فرص ضائعة

وتوقف كرفاع في ورقته عند منعطفات تاريخية مهمة كان يمكن الاستفادة منها بحسب رأيه للحصول على الاستقلال، بداية من سنة 1510 عندما احتل الإسبان طرابلس، الذي كان من المفروض أن ينتج مقاومة توحد الليبيين وتعزز فيهم عنصر الوطنية، إلا أن الضعف العسكري وغياب شخصية قيادية قوية نتج عنه نجاح الغزو واستعمار المدينة.

وترتب عن ذلك أن القسم الأكبر من السكان فضل مغادرتها إلى الواحات القريبة على البقاء تحت رحمة الغزو، الذي عد نوعاً من المقاومة.

وعلى المستوى المحلي استأثرت منطقة تاجوراء بقيادة حركة المقاومة كونها أصبحت مركزاً قيادياً لها، مع تشكل مراكز تنظيمية داعمة لها في الجبل وغريان والمناطق القريبة منها.

ولفت النظر إلى أنه لم يعثر في أدبيات ما كتب عن تلك الفترة عن شخصية محلية تولت زمام قيادة حركة المقاومة ضد الغزاة، وما عثر عليه في تلك الأدبيات يشير ويؤكد أن البحارة العثمانيين والمتعاونين معهم في الشمال الأفريقي قد شاركوا في المقاومة الليبية ضد الإسبان في عموم غرب «المتوسط» في إطار الصراع العثماني - الإسباني.

غياب القيادة

دخل الأسطول العثماني ساحل طرابلس بقيادة درغوت باشا وسنان باشا، طاردين فرسان مالطا سنة 1551 لتتحول ليبيا إلى ولاية عثمانية تحت مسمى «أيالة طرابلس»، ولاحت خلال تواجدهم، كما يرى المحاضر، الفرصة التاريخية الثانية سنة 1711م بتولي أحمد القرمانلي حكم البلاد، إذ استمر حتى 1835 م، حيث جعل اللغة العربية هي الرسمية، وأسس جيشاً وطنياً غالبية عناصره من الليبيين، واتخذ راية له غير راية العثمانيين، وسك عملة خاصة بها، إلا أن ذلك لم يمكنهم من نشر وترسيخ ثقافة الوطن، إذ اعتمد القره مانليون على التحالفات القبلية والجهوية.

وتوقف في سياق سرده أيضاً عند منعطف آخر وهو تنازل يوسف باشا القرمانلي عن الحكم لابنه سنة 1832، باعتباره فرصة ثالثة على خلفية تردي الأوضاع العامة وسوء إدارة البلاد ونقصان الموارد المالية وسريان حالة التذمر في جميع أنحاء البلاد مقرونة بالسخط، لكنها لم تشهد أيضاً بروز شخصية قيادية بديلة عن تلك المتصارعة على السلطة.

وينتقل إلى الحدث الأبرز وهو 1912 عندما خرج العثمانيون من البلاد إثر معاهدة «أوسي لوزان»، التي تنازلوا بمقتضاها عن ليبيا للإيطاليين، مانحين في نفس الوقت الليبيين استقلالهم، الذي لم يتمكنوا من التمتع به أو ملء الفراغ السياسي الذي تركه الأتراك.

وأوضح أن العام 1940 مثل فرصة خامسة عبر «مؤتمر الإسكندرية» بين إدريس السنوسي والقيادات الليبية في المهجر، رغم الظرف التاريخي الذي يمر به العالم آنذاك، فلم يتمكن الليبيون من توحيد جهودهم تحت قيادة واحدة لتحرير بلادهم من المحتل الإيطالي.

وتطرق المحاضر أيضاً إلى فترة الاستقلال والنظام الملكي، ثم حكم سبتمبر 1969 وصولاً إلى سنة 2011وما بعدها واصفاً الآليات للخروج من دوامة الفشل لتكوين دولة حقيقية.

الأسباب والحلول

وبالعودة إلى السؤال الذي بدأ به حديثه، وهو أسباب فشل الليبيين في تأسيس الدولة الوطنية، يجيب المحاضر بالقول إن ذلك راجع لعوامل عدة، منها اتساع الرقعة الجغرافية لليبيا مما خلق نوعاً من التناغم المصطنع بين المناطق، إضافة إلى الاعتماد على أحادية السلعة والمورد، إذ لم تتمكن السلطة السياسية التي تعاقبت عليها من إحداث أي تغيير في مصادر الدخل.

وأردف أنه عبر ما يزيد على خمسة قرون من الزمن تعاقبت على هذه البلاد أنظمة حكم مختلفة، لم يكن بينها في فترات طويلة نظام وطني يمكن الركون إليه في خلق وإيجاد وعي مجتمعي عن الوطن ومفهومه.

ويرى أن الحل هو إيجاد مؤسسات وطنية يجتمع عليها الليبيون، وعلى رأسها مؤسستا الجيش والشرطة، كذلك خلق مناخ سياسي يسمح بالتعددية السياسية، إضافة إلى إيجاد برامج وطنية متعددة الأوجه، وتنمية اقتصادية شاملة، والانتقال من اقتصاد ريعي قائم على سلعة واحدة إلى اقتصاد إنتاجي متعدد الموارد.

نقلا عن العدد الأسبوعي من جريدة «الوسط»

جمهور المحاضرة (بوابة الوسط)