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بالصور: نجوم الفن والإعلام في العرض الخاص لـ«حامل اللقب»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 05:00 مساء
بالصور: نجوم الفن والإعلام في العرض الخاص لـ«حامل اللقب»
من كواليس العرض الخاص لفيلم «حامل اللقب» (خاص لـ بوابة الوسط)
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أُقيم العرض الخاص لفيلم «حامل اللقب»، مساء الأربعاء، في سينما الزمالك، وهذا بالتزامن مع إطلاقه في 60 دار عرض.

وشهد انطلاق الفيلم حضور عدد من أبطال الفيلم وصُناعه وعدد كبير من النجوم، منهم هشام ماجد ومحمد سلام وأحمد فتحي والمخرج هشام فتحي، إضافة إلى أحمد فهمي وشيكو وشريف رمزي وكريم فهمي وزينب غريب والمنتجة شاهيناز العقاد، والمذيع الرياضي إبراهيم فايق.
كما حضر المنتجان محمد حفظي وطارق الجنايني، ورؤى المدني ومحمد رشيدي والمؤلف إيهاب بليبل.

وتدور أحداث الفيلم حول «يحيى» هشام ماجد لاعب كرة القدم الذي يرفض فكرة الحمل من الأساس، بينما تتحمس دينا الشربيني للفكرة، ثم يكتشف هشام فيما بعد أنه شخصيا أصبح حامل، ويبدأ الجميع في التفاعل معه على هذا الأساس، مما ينتج عن ذلك الكثير من المواقف الكوميدية، بمشاركة محمد سلام الذي يلعب دور مدير أعماله، ومدربه أحمد فتحي.

«حامل اللقب» من بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني ومحمد سلام وأحمد فتحي مع النجوم محمد ثروت ودنيا ماهر وليلى عزالعرب ومحمد كيلاني، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، وهو من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

تتعاون «فيلم كلينك» محمد حفظي في إنتاج حامل اللقب مع «TV Vision» طارق الجنايني و«RP Films» محمد رشيدي، ومجموعة «Arabia Pictures» السعودية بأول إنتاجاتها في مصر، وتوزعه سينمائيا «سينرجي فيلمز» داخل مصر، و«Orient» خارج مصر، مع روتانا كموزع في أنحاء العالم.

من كواليس العرض الخاص لفيلم «حامل اللقب» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «حامل اللقب» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «حامل اللقب» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «حامل اللقب» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «حامل اللقب» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «حامل اللقب» (خاص لـ بوابة الوسط)
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