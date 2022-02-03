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متحف مخصص بالكامل لتكنولوجيا «NFT» في سياتل الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 04:23 مساء
متحف مخصص بالكامل لتكنولوجيا «NFT» في سياتل الأميركية
مدخل متحف NFT في مدينة سياتل الأميركية، 29 يناير 2022 (أ ف ب)
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فتح متحف مخصص بالكامل لتكنولوجيا NFT المعتمدة في توثيق أصالة الأعمال الرقمية والتي أحدثت ثورة في سوق الفنون خلال الأشهر الماضية، أبوابه في مدينة سياتل (شمال غرب الولايات المتحدة) المعروفة بديناميتها الفنية.

ويقدم متحف NFT في سياتل أعمالًا أصلية مصحوبة بتفسيرات للتقنيات المستخدمة في إنجازها. ويهدف القائمون على الموقع إلى مساعدة الزوار على التنقل في العالم الجديد لهذه «الرموز غير القابلة للاستبدال» «Non-Fungible Token»، وهي أعمال رقمية يمكن تتبع ملكيتها.

وقال المؤسس المشارك للمتحف بيتر هاميلتون لوكالة «فرانس برس»، «الفائدة من وجود مكان غير افتراضي تكمن في تسهيل الوصول للجميع».

وأضاف «يمكنك الدخول، بصرف النظر عما تعرفه أو لا تعرفه عن الفن الرقمي والـNFT؛ إذ يمكنك مشاهدة الأعمال المعروضة بالحجم الكبير، بطريقة تذكرك بمعرض في متحف».

وتُستخدم تكنولوجيا NFT في إصدار شهادات توثيق مرتبطة بعمل افتراضي ما يجعله فريدا من نوعه.

ورغم إمكانية نسخ المحتوى، فإن شهادة الـNFT تبقى «أصلية»، كما الحال مع وجود نسخ لا تحصى ولا تُعد للوحة الموناليزا لليوناردو دا فينتشي، فيما اللوحة الأصلية لا تزال معلقة داخل متحف اللوفر.

إيرادات طائلة
وبعدما كانت مجهولة بصورة شبه تامة قبل عام، باتت الـNFT تشكل بالنسبة للبعض مصدر إيرادات طائلة في سوق الفن المعاصر.

وسارع المستثمرون وهواة الجمع الأثرياء إلى الحصول على هذه القطع الافتراضية التي يمكن تتبع ملكيتها بالاعتماد على تقنية blockchain المستخدمة في عملات تعدين البتكوين أو غيرها من العملات المشفرة.

وأصبحت NFT قطعًا أساسية في دور المزادات الكبرى، مثل كريستيز التي باعت عملًا رقميًا للفنان Beeple بمبلغ قياسي بلغ 69.3 مليون دولار في نيويورك في مارس 2021.

غير أن هذه الموضة الجديدة تثير مخاوف وشكوكا لدى البعض بشأن قابليتها على الاستمرار، غير أن زوار متحف سياتل لا يشعرون بأنهم موهومون أو مخدوعون.

وقالت كارا خلال زيارتها للمتحف «إنها ظاهرة عالمية نوعا ما ونحن نشهد على ظهورها».

وأبدى هاميلتون حماسته لرؤية تطور الـNFT في المشهد الفني بصورة مباشرة. وأوضح أن «من الصعب القول إلى أين ستأخذنا هذه التكنولوجيا، إذ لا تزال حقيقة في بداياتها». وأضاف «إذا أخبرك أحدهم أنه خبير في NFT، فإنه يكذب عليك لأننا جميعًا في طور التعلم ولا نزال في بداية تجربة وليدة».

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