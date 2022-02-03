ميكا ولورا باوزيني يقدمان «يوروفيجن» في تورينو

القاهرة - بوابة الوسط

تتولى المغنية الإيطالية لورا باوزيني والمغني البريطاني اللبناني ميكا والمقدم التلفزيوني الإيطالي أليساندرو كاتيلان، تقديم النسخة المقبلة من مسابقة «يوروفيجن» الغنائية الأوروبية التي تستضيفها مدينة تورينو في إيطاليا مايو المقبل، على ما أعلن المنظمون، الأربعاء.

وصدر هذا الإعلان من مسرح مهرجان سانريمو، وأطلق المقدمون الثلاثة عدًّا عكسيًا للحدث الذي ينطلق بعد مئة يوم، وفق «فرانس برس».

وعلق ميكا على اختياره لتقديم المسابقة التي قال إنه يتابعها منذ الصغر، موضحًا «أؤمن بوحدة الشعوب من خلال إسقاط الجدران التي تفصل بيننا للاحتفال بما هو مشترك بيننا بالقدر عينه لاختلافاتنا. يمكننا فعل ذلك بفضل الموسيقى التي تمثل لغة التعبير الأكثر عالمية».

وأضاف: «مرة واحدة سنويًا، يعيش أكثر من 40 بلدًا التأثر عينه أيا كانت معطيات التاريخ أو الأوضاع السياسية».

وتشكّل مسابقة «يوروفيجن» أحد أكثر الأحداث التلفزيونية متابعة حول العالم، إذ تستقطب أكثر من مئتي مليون مشاهد سنويًا.

وعلقت لورا باوزيني من ناحيتها، قائلة «أنا سعيدة بعودة يوروفيجن إلى إيطاليا وأتشرف بتقديم مثل هذا الحدث».

وتستضيف إيطاليا بين 10 و14 مايو المقبل النسخة السادسة والستين من المسابقة الغنائية بعد فوز فرقة الروك الإيطالية «مونيسكين» العام الماضي بـ«يوروفيجن» في روتردام.

وستكون هذه ثالث النسخ التي تستضيفها إيطاليا، بعد نابولي العام 1965 وروما سنة 1991.