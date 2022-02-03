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بالصور: عرض «أصوات ووطن» على خشبة المسرح الشعبي بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي الخميس 03 فبراير 2022, 10:59 صباحا
بالصور: عرض «أصوات ووطن» على خشبة المسرح الشعبي بنغازي
الفنانة سعاد خليل في مشهد من العرض المسرحي «أصوات ووطن» (خاص لـ بوابة الوسط)
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عرضت مسرحية «أصوات ووطن»، مساء الثلاثاء، على خشبة المسرح الشعبي في بنغازي، وهي من بطولة الفنانة سعاد خليل، تأليف وإخراج نور الدين الشيخي.

وفي تصريحات إلى«بوابة الوسط» قال الشيخي: «تجربة (أصوات ووطن) كبعض التجارب الفنية لها ما لها وعليها ما عليها كما يقال».

وأشار إلى أن «أصوات ووطن» مونو دراما جسدت فيها الفنانة سعاد خليل شخصية امرأة منكسرة محبطة مما آل إليه وطنها، وترفض أن تنجب منطلقًا من إيمانها وقناعتها بأن وطنها غير مهيأ لاستقبال أطفال جدد، وغير مهيأ لاستقبال حيوات أخرى، وأن هذا العالم غير آمن.

وأضاف «البطلة عليها أن تنتظر أن يعاد تهيئة العالم ويصبح آمنا وحينها ستفكر في الإنجاب. إنها امرأة متشظية في ذوات كثيرة، ذوات تتمثل وتتجسد في شكل أصوات بداخلها».

وتابع نور الدين، قائلًا «حاولت في هذه التجربة المتواضعة أن أخلص المون دراما من سرديتها ووحدانيتها من خلال إشراك ممثلين بأصواتهم الحية؛ حيث تتصارع وتتفاعل معهم الشخصية الوحيدة على الخشبة».

ووجه المخرج الليبي بالغ شكره وتقديره لإدارة المسرح الشعبي على كل ما قدموه، مشيرًا إلى أن المسرح الشعبي هو المنارة المسرحية الثقافية الفنية التي لا تزال تنير سماء هذا الوطن بجهود الأساتذة الأفاضل، رافع نجو والطيب الطيرة وأسامة الزروق.

من كواليس العرض المسرحي «أصوات ووطن» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض المسرحي «أصوات ووطن» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض المسرحي «أصوات ووطن» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض المسرحي «أصوات ووطن» (خاص لـ بوابة الوسط)
الفنانة سعاد خليل في مشهد من العرض المسرحي «أصوات ووطن» (خاص لـ بوابة الوسط)
الفنانة سعاد خليل في مشهد من العرض المسرحي «أصوات ووطن» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض المسرحي «أصوات ووطن» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض المسرحي «أصوات ووطن» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض المسرحي «أصوات ووطن» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض المسرحي «أصوات ووطن» (خاص لـ بوابة الوسط)
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