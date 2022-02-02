ليلى علوي: شخصيتي في «منورة بأهلها» صعبة ومركبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت النجمة المصرية ليلى علوي عن سعادتها بالعمل مع المخرج يسري نصرالله في المسلسل الجديد «منورة بأهلها»، مُشيدةً بأسلوبه السينمائي الخاص الذي يطبّقه في الدراما.

وأثنت ليلى على فكر نصر الله الإخراجي الخلاّق وطريقته في التعامل مع النصّ والممثلين، مضيفة: «أقدّم شخصية (سلوى) في عمل جديد من حيث الفكرة والمضمون، رسم السيناريو والحوار فيه الكاتب محمد أمين راضي ببراعته المعهودة، فشخصيات المسلسل غنية جدًا وجاذبة للممثلين والمشاهدين على حد سواء، وتتميز بحس فني عالٍ جدًا».

وأوضحت أن «ثمّة عناصر تمنح قيمة مضافة للعمل بموازاة القصة والإخراج، وأبرزها الصورة بقيادة مدير التصوير هايل أبو دوما، فضلا عن الديكورات الرائعة التي تشمل معظم المشاهد».

وشددت الفنانة المصرية على الصعوبة في تنفيذ مسلسلٍ من هذا النوع سواء لناحية التمثيل والإخراج أو لناحية الإنتاج؛ وذلك نظرًا لغزارة التفاصيل والمواقع التي رسمها محمد أمين راضي بريشة فنان، موضحة أن تلك التفاصيل تتشابك مع بعضها وتتقاطع بصورة معقدة وفق محور زمني ممتدّ تتعاقب ضمنه الأحداث ابتداء من سنة 1994 وحتى سنة 2010.

وحول طبيعة الدور الذي تقدمّه، قالت ليلى: «أبرز ما شدّني إلى العمل هو الشخصية التي أقدّمها والتي لم يسبق وأن لعبت دورًا مشابهًا لها طوال مسيرتي المهنية، وأعتقد أن المشاهدين سيتفاجأون جدًا بهذا الدور».

شخصية جريئة

واستطردت: «عوّدت الجمهور على تقديم شخصية جريئة ومختلفة في كل فترة، ودور سلوى الذي ألعبه في العمل مركّب ويلفّه الغموض والتشويق، فهي شخصية قاسية وجبارة من دون الحاجة لوجود مبرّرات نفسية وسلوكية قد تقف وراء تصرّفاتها، فوتيرة الأحداث المتسارعة وطريقة تعاقبها ستجعل الجمهور في حالة متابعة متواصلة وتركيز حاد لفهم حقيقة ما يجري، وذلك بمعزلٍ عن دوافع الشخصية وأسبابها».

وتابعت «أي أن النتائج ستكون أكثر أهمية وحضورًا من الأسباب - إن جاز التعبير-». وختمت: «أعِدُ الجمهور بعمل مختلف ومتميز من الناحية الإنتاجية والإخراجية والقصة والمتعة والأداء، وأنا في غاية الشوق لمتابعة حلقاته على منصة شاهد VIP».

مسلسل «منورة بأهلها» من تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصرالله، ويشارك في بطولته غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبوالحسن، عمر رزيق، بلال التونسي، ومجدي إدريس.