Atwasat

مهرجان سينمائي في السويد يعرض أفلاما بتنويم المشاهدين مغناطيسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 03:55 مساء
مهرجان سينمائي في السويد يعرض أفلاما بتنويم المشاهدين مغناطيسيا
صورة تظهر قاعة «ستورا ثياترن» حيث يقام مهرجان «غوتنبرغ السينمائي»، 30 يناير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

يقدم أكبر مهرجان سينمائي في الدول الاسكندنافية هذا الأسبوع للحاضرين فرصة مشاهدة الأفلام بعد تعريضهم لعملية تنويم مغناطيسي تعزز تجربتهم السينمائية.

وقال مدير مهرجان «غوتنبرغ السينمائي» الذي يُنظم في جنوب غرب السويد يوناس هولمبيرغ «صممنا سينما التنويم لتجربة هذه الطريقة في مشاهدة الفيلم، وذلك بهدف إعادة النظر في أفكارنا حول طريقة عرض الفيلم ولمعرفة كيف تتأثر التجربة عند المشاهدة بطريقة مختلفة»، وفق «فرانس برس».

وأُقيمت الجلسة التجريبية الأولى على بضع عشرات من المشاهدين وذلك أمام جمهور محدود بسبب جائحة «كوفيد-19». وأجرى التنويم المغناطيسي فريدريك برايستو ثم شاهد المتفرجون فيلم «لاند أوف دريمز» للمخرجة الإيرانية الأميركية شيرين نشأت.

وقال الأشخاص الذين أُجريت التجربة عليهم أن الأحاسيس انتقلت من الدخول في نوع من السبات إلى تركيز أقوى بكثير.

وأوضحت جونا بلومبورغ، وهي إحدى المشاهدات قائلة «نتخلص من الضجيج والتشتيت ونندمج بالفيلم من خلال صوت» برايستو، مضيفة أن المتخصص يقول لهم «المسوا ذلك، اشعروا بذلك، شموا رائحة ذلك».

من جهتها، قالت صديقتها لويز نيلسون «حاولت أن أقوم بالأشياء التي طلبها منا، كأن نشعر بملمس الأقمشة، والجلد، والشعر، وغير ذلك. وكان التركيز سهلا بفضل الجو السائد والظلام التام الطاغي باستثناء ضوء الشاشة».

ويشكل مهرجان «غوتنبرغ السينمائي» الذي تستمر دورته الحالية حتى الأحد المقبل، حدثا رائدا في التجارب غير العادية. فبهدف التكيف مع القواعد التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، قدم المهرجان في العام الماضي أسبوعا من العروض لشخص واحد في جزيرة مهجورة قبالة الساحل، واختيرت لهذه التجربة ممرضة منهكة من الجائحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي

كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي
برشلونة يعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025 ويضع شرطا جزائيا 100 مليون يورو

برشلونة يعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025 ويضع شرطا جزائيا 100 مليون ...
بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا ضد لاعبه

بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا ضد لاعبه
رئيس غينيا بيساو: «المحاولة الانقلابية» أوقعت قتلى وكثير من الجرحى

رئيس غينيا بيساو: «المحاولة الانقلابية» أوقعت قتلى وكثير من الجرحى
لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي

لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي
المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي

المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي
«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»

«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية

(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق

استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق
«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد الفلسطينيين

«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد ...
6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي

6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي
أزمتنا أخلاقية!

أزمتنا أخلاقية!
هشاشة المستقبل

هشاشة المستقبل
«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة

«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة
«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة

«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة
سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة

سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة
كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا

كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا
لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا

لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
يسرا تتخطى مليون مشاهدة بـ«صاحبة المعالي» (فيديو)
يسرا تتخطى مليون مشاهدة بـ«صاحبة المعالي» (فيديو)
أميمة طالب: غنائي باللهجة المصرية شرف كبير وقادرة على المنافسة
أميمة طالب: غنائي باللهجة المصرية شرف كبير وقادرة على المنافسة
«إيه بي سي» تعلق عمل ممثلة أميركية إثر تعليقات بشأن المحرقة
«إيه بي سي» تعلق عمل ممثلة أميركية إثر تعليقات بشأن المحرقة
«إنديانا جونز الفن» يعيد تمثالا رومانيا مسروقا إلى متحف فرنسي
«إنديانا جونز الفن» يعيد تمثالا رومانيا مسروقا إلى متحف فرنسي
هشام نزيه يفوز بإحدى جوائز موسيقى الأفلام بالمملكة المتحدة
هشام نزيه يفوز بإحدى جوائز موسيقى الأفلام بالمملكة المتحدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما...
مريم العباني والتلوين بنعومة الأنثى
مريم العباني والتلوين بنعومة الأنثى...
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من ......
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق...
«تاريخ بناء الدولة» في محاضرة بمركز المحفوظات
«تاريخ بناء الدولة» في محاضرة بمركز المحفوظات...
المزيد
مهرجان سينمائي في السويد يعرض أفلاما بتنويم المشاهدين مغناطيسيا
مهرجان سينمائي في السويد يعرض أفلاما بتنويم المشاهدين ......
الناشرون الليبيون بمعرض القاهرة يتحدثون لـ«بوابة الوسط» عن الصعوبات التي تواجههم في ليبيا والخارج
الناشرون الليبيون بمعرض القاهرة يتحدثون لـ«بوابة الوسط» عن ......
فارس الأندلسي ينافس بـ«طريق الكاف» في «كليرمون-فيران»
فارس الأندلسي ينافس بـ«طريق الكاف» في «كليرمون-فيران»...
هشام نزيه يفوز بإحدى جوائز موسيقى الأفلام بالمملكة المتحدة
هشام نزيه يفوز بإحدى جوائز موسيقى الأفلام بالمملكة المتحدة...
«إنديانا جونز الفن» يعيد تمثالا رومانيا مسروقا إلى متحف فرنسي
«إنديانا جونز الفن» يعيد تمثالا رومانيا مسروقا إلى متحف ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط