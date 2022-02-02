الناشرون الليبيون بمعرض القاهرة يتحدثون لـ«بوابة الوسط» عن الصعوبات التي تواجههم في ليبيا والخارج

القاهرة - بوابة الوسط

رغم الصعوبات التي تواجه حركة النشر والطباعة في ليبيا، يشارك الناشرون الليبيون في الدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ فتحت مظلة «اتحاد الناشرين الليبيين» تشارك عدد من المؤسسات ودور النشر والمكتبات الليبية، منها: «مجلس الثقافة العام»، و«مكتبة طرابلس العالمية»، ومؤسسة «الوسط» للإعلام، و«دار الجابر» للطباعة والنشر، ومؤسسة «ميادين»، للنشر، إضافة إلى عدد آخر من المكتبات ودور النشر الليبية التي تشارك بشكل مستقل مثل: «دار الرواد»، و«دار الفرجاني للنشر»، و«مكتبة الكون»، و«دار الوليد»، و«دار أويا للنشر»، و«دار الحسام»، و«دار نيولينك»، و«منشورات جامعة عمر المختار»، وخلال تواجدها في المعرض حاولت «بوابة الوسط» استطلاع آراء بعض أصحاب المكتبات ودور النشر الليبية المشاركين في المعرض حول أهم المشاكل والصعوبات التي تواجههم.

وليد المختار: هذه مشاكل وعراقيل مشاركتنا الخارجية

وقال مدير «دار الوليد» للنشر، وليد المختار في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، لقد «واجهتنا العديد من المشاكل والعراقيل خلال مشاركتنا الخارجية في معارض تونس والجزائر والرياض خاصة في عملية شحن الكتب وتكلفته المرتفعة وبيروقراطية الإجراءات دون أي تسهيلات من وزارة الثقافة الليبية لحركة الكتب بين دور النشر والمعارض والمكتبات من ليبيا إلى الخارج».

ومنذ العام 2007 و«دار الوليد» للنشر والتوزيع تشارك في معرض القاهرة للكتاب وهذا العام تشارك بحولي 105 كتب ومطبوعات منها 35 إصدار جديد من أهمها: «دور بشير السعداوي في الحركة الوطنية» لأكرم عثمان، و«الأسرى الأوروبيون في مجتمع طرابلس الغرب» للمبروك صالح سليمان، و«مذكرات أول سفير أميركي في ليبيا» لهنري سيرانو فيلار، و«أدب الطفل ومسرحه» لفريدة المصري، و«القرآن وماهية التغيير-النص الديني والإنسان» لإدريس حمادي، و«تجارة الرقيق في إيالة طرابلس الغرب» لوليد شعيب، و«الهوية البرقاوية» لسليمان الحباس، و«أثر القوة القاهرة على عقود الاستثمار» عبد الوهاب البشكار، و«حي القطط السمان» لكوثر الجهمي، و«خبز أمي» لعبد السلام الزغيبي.

فتحي بن عيسى: أستغرب عدم استئناف تنظيم معرض دولي للكتاب في ليبيا

استغرب الناشر وصاحب مكتبة «الكون»، فتحي بن عيسى، «عدم استئناف تنظيم معرض دولي للكتاب في ليبيا رغم أن دول أخرى تمر بالظروف نفسها مثل معرض دمشق الدولي للكتاب في سورية والعراق التي تنظم معرضين دوليين للكتاب بكل نجاح واحد في العاصمة بغداد وآخر في مدينة أربيل»، ووجه الناشر فتحي بن عيسى نداءً للمسؤولين بـ«ضرورة الاهتمام بالثقافة وأدواتها لأن الثقافة هي أداة البناء وهي في الوقت نفسه معول هدم فالإنسان هو نتاج ما يحمله من أفكار، والثقافة هي التي تقوم بزراعة الأفكار وتنميتها».

وقال الناشر، فتحي بن عيسى، لـ«بوابة الوسط» إن «هدفهم من المشاركة في المعارض الخارجية هو تسويق الكتاب الليبي والتعريف بالكتاب والمبدعين الليبيين، ولكن هذه المشاركة الخارجية تأثرت بالوضع العام الذي تعيشه ليبيا فهناك صعوبة في الحصول على التأشيرات والتحويل المالي من ليبيا لتسديد الاشتراكات، ورغم ذلك شاركنا في معرض الشارقة بدولة الإمارات العربية ومعرض إسطنبول بجمهورية تركيا ولدينا مشاركة في الفترة المقبلة بمعرض البحرين للكتاب».

وتشارك مكتبة «الكون» في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بأكثر من 140 عنوانا، منها 30 إصدارا جديدا، من أبرزها: «من أعلام المدرسة المالكية في ليبيا» لفرج حمد كندي، و«ليبيا في وثائق وزارة الخارجية البريطانية» لحسن الفقيه، و«الرحالة الألمان وانطباعاتهم على بعض المدن الليبية» لنصر الدين العربي، و«الصحافة الإلكترونية وقضايا المجتمع» لعبدالحفيظ بلال، و«القانون الدولي وحظر التعذيب» لسعاد سالم أبوسعد، و«قصيدة النثر في ليبيا» لعبدالحفيظ خليفة.

سالم سعدون بطيخ: 3 مشاكل تواجه تنظيم معرض دولي للكتاب في ليبيا

وحول استئناف تنظيم معرض دولي للكتاب في ليبيا، قال الناشر المخضرم، سالم سعدون بطيخ مؤسس دار «الرواد» للنشر، سمعنا تصريحات من وزير الثقافة المكلف، سلامة الغويل بذلك «ولكن القصة تكمن في الترتيبات لأن الهدف من إقامة المعارض في الداخل هو توفير الكتاب للقارئ الليبي وفتح السوق الليبي أمام الناشر العربي؛ لذلك مشكلة عدم وجود تسهيلات لشحن الكتب والتحويلات المالية لا تشجع أحد على المشاركة في المعارض الليبية إضافة إلى أن تغيير سعر الصرف أدى إلى ارتفاع سعر الكتاب ما ينفر القارئ الليبي من شراء الكتب من المعارض».

وحول عدد مشاركات دار «الرواد» للنشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب، قال سالم بطيخ: تصل لحوالي 15 مشاركة وهذا العام نشارك بأكثر من 230 عنوانا منها 15 عنوانا جديدا منها: «بلاد الكوميكون» لعزة المقهور، و«ليبيا الدولة وما دونها» لخليفة حداد، و«سجنيات» لعمر الككلي، و«أتوبيسات» لجمال الزائدي، و«المشروع الحضاري النهضوي الليبي» لفتحي بن شتوان»، وغيرها من الإصدارات.

الناشر علي بن جابر: هناك صعوبات وعراقيل في عملية إرسال الكتب إلى الخارج

أما مدير «دار الجابر» للطباعة والنشر، علي بن جابر، فقال لـ«بوابة الوسط»، إنه «يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب للمرة الرابعة بأكثر من 100 عنوان منها حوالي 46 إصدارا جديدا»، مشيرًا إلى أن «صعوبات وعراقيل تواجه حركة النشر والطباعة في ليبيا من أهمها عملية إرسال الكتب إلى الخارج فشحن الكتب يأخذ وقت وفي كثير من المرات تصل متأخرة أو حتى قبيل انتهاء المعرض بيوم أو يومين؛ ما يضيع فرصة تسويقها على الناشر».

ومن أهم الإصدارات التي تشارك بها «دار الجابر» للطباعة والنشر هي: «قاموس الأمثال الشعبية» و«غناوة العلم» و«الشتاوة»، لأحمد يوسف عقيلة، و«مواهيم الجبل: التاريخ الاجتماعي للجبل الأخضر» لمحمد المفتي، ورواية «سوق الحشيش» لعائشة بازمة، ورواية «علاقة حرجة» لعائشة الأصفر، و«بنغازي أيام زمان» لعبد السلام الزغيبي، و«الصورة النمطية للمرأة في المسرح الليبي» لمريم العجيلي، و«فلسفة التربية الأخلاقية وديناميكيتها» لمصيونة الفاخري، و«جالو وأوجلة في عيون الرحالة» لجابر مقرب، وديوان «صلاة أخير» للشاعر حمزة الحاسي.

سالم الزريقاني: الحصول على التأشيرة يعرقل مشاركتنا الخارجية

بالنسبة لأهم مشكلة تواجه الناشر الليبي خلال المشاركات الخارجية يقول الناشر، سالم أحمد الزريقاني، مدير شركة «دار أويا» لاستيراد الكتب والمراجع العلمية «نتطلع للمشاركة أيضا في معرض مسقط بسلطنة عمان نهاية شهر فبراير الجاري ومعرض الجزائر نهاية شهر مارس»، لكنه يلفت إلى أن «أهم مشكلة هي الحصول على تأشيرة بعض الدول لا سيما الدول الخليجية وخاصة المملكة العربية السعودية، أمر صعب ونتمنى من الجهات الرسمية في ليبيا مخاطبة وزارات الثقافة في تلك الدول والتنسيق عبر القنوات الدبلوماسية لتمكين الناشرين الليبيين في فعاليات المعارض الخارجية التي تقام في هذه البلدان».

وبخصوص استئناف تنظيم معرض دولي للكتاب في ليبيا، رأى الناشر سالم أحمد الزريقاني أن تنظيم المعرض في ليبيا يحتاج إلى تخطيط وتنسيق وضبط الموضوع المالي ومخاطبة وزارة الثقافة لمصرف ليبيا المركزي لتسهيل التحويلات ودعم تكلفة الكتاب من الوزارة لأن الأسعار بحسب سعر الصرف الموجود حاليا للدولار يعكس ارتفاع أسعار الكتب من دور النشر المهمة والإصدارات الجديدة وبالتالي لا يستطيع المواطن الليبي أن يشتري من المعرض المزمع إقامته.

وتشارك شركة «أويا» لاستيراد الكتب والمراجع العلمية في معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ سنة 1997 وهذا العام تشارك بفرعيها «دار الكتاب الجديد»، و«دار المدار الإسلامي»، بحوالي 500 عنوان من ضمنها أكثر من 100 عنوان جديد من أبرزها: «اللغة الدينية» لمايكل سكوت، و«الجدل الإسلامي المسيحي»، لخالد عبده، و«شيطان النظرية» لأنطوان كومبانيون، و«فلسفة اللغة الدينية: العلامة والرمز والقصة» لدان ر. ستايفر، و«الإمبراطورية الخطابية: صناعة الخَطابة والحِجاج» لشاييم ﭙـيرلمان.

مدير «دار الوليد» للنشر الأستاذ وليد المختار. (الوسط).

الناشر وصاحب مكتبة «الكون»، فتحي بن عيسى. (الوسط).

الناشر سالم بطيخ مؤسس دار «الرواد» للنشر جالسا بجناحه في معرض القاهرة للكتاب. (الوسط).

مدير «دار الجابر» للطباعة والنشر الأستاذ علي بن جابر. (الوسط).

الناشر، سالم أحمد الزريقاني مدير شركة «دار أويا» لاستيراد الكتب والمراجع العلمية. (الوسط).