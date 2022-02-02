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فارس الأندلسي ينافس بـ«طريق الكاف» في «كليرمون-فيران»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 03:14 مساء
فارس الأندلسي ينافس بـ«طريق الكاف» في «كليرمون-فيران»
الفنان التونسي فارس الأندلسي (خاص لـ بوابة الوسط)
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يشارك النجم التونسي الشاب فارس الأندلسي بفيلمه القصير «طريق الكاف»، والذي ينافس في مهرجان «كليرمون-فيران الدولي للأفلام القصيرة»، المقام في الفترة من 28 يناير وحتى 5 فبراير.

«طريق الكاف» فيلم قصير للمخرج التونسي الشاب إحسان كمون، وبطولة نخبة من الممثلين التونسيين المعروفين دوليا، على رأسهم فارس الأندلسي، وأحمد الحفيان، ومالك بن سعد، وسوسن المعالج، وعلاء الدين اليعقوبي، وفقا لبيان.

تم تصوير أحداث الفيلم بمدينة الكاف في تونس، ويدور عن العائلات المشتتة التي تعاني علاقات أفرادها المفككة، وكيف يمكن لأبناء هذه العائلات أن تكون أهدافا سهلة لأن تستقطبها جماعات ومنظمات إرهابية.

جرى اختيار «طريق الكاف» ضمن 60 فيلما قصيرا للمشاركة رسميا في مسابقة مهرجان «كليرمون-فيران» من بين ما يقارب 6000 فيلما قصيرا قدمها أصحابها للترشح في مسابقة المهرجان.

ولاقى «طريق الكاف» إقبالا من جمهور المهرجان خلال عرضه السبت، كما تلقى إشادات وردود أفعال إيجابية من الجمهور بعد عرضه.

فارس الأندلسي ممثل تونسي شاب، وأحد نجوم الغد العرب من اختيار مجلة «سكرين إنترناشونال» لعام 2019، وفي بداية 2020 ظهر في مسلسل التشويق «Messiah» على منصة «نتفليكس»، كما شارك في بطولة المسلسل التونسي «أولاد الغول» والذي عُرض في موسم رمضان 2021. وإلى جانب بطولته في الفيلم القصير «طريق الكاف»، تلقى إشادات عديدة على أدائه في الفيلم القصير «قانون الصمت» (2018) الذي شارك في مسابقة نصف شهر المخرجين بمهرجان «كان السينمائي».

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