Atwasat

هشام نزيه يفوز بإحدى جوائز موسيقى الأفلام بالمملكة المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 02:11 مساء
هشام نزيه يفوز بإحدى جوائز موسيقى الأفلام بالمملكة المتحدة
الموسيقار هشام نزيه (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

عن موسيقى وألحان احتفالية موكب المومياوات الملكية، نال الموسيقار المصري هشام نزيه جائزة خاصة ضمن جوائز موسيقى الأفلام بالمملكة المتحدة، والتي يقدمها الناقد الموسيقي جونثان بروكستون.

وفي سرده لحيثيات منح الجائزة لنزيه وصف موسيقى وألحان هشام نزيه في الاحتفال قائلا «الجزء الأكثر إثارة للإعجاب في الحفل الموسيقي كان تأليف الأوركسترا الذي قام به نزيه، والذي كان هائلا ومليئا بالموضوعات والدراما، والقوة والفخامة الأوركسترالية»، وفقا لبيان.
بروكستون هو عضو الجمعية الدولية لنقاد الموسيقى السينمائية وينشر مراجعات نقدية موسيقية لكل ألوان الموسيقى الدرامية منذ 1997، وكان قد نشر مراجعة لموسيقى وألحان الموكب الذهبي عبر موقعه بعد إقامته في أبريل الماضي، كما رشح للجمهور العودة لمتابعة موسيقى الاحتفالية عبر «يوتيوب»، واصفا الموسيقى الأوركسترالية بأنها «مذهلة وتخطف الأنفاس بجمالها».

ومن بين الفائزين بجوائز موسيقى الأفلام بالمملكة المتحدة (2021)؛ جيمس نيوتن هوارد الذي فاز بجائزة أفضل مؤلف موسيقي بالعام، عن موسيقى فيلمي «Jungle Cruise» و«Raya and the Last Dragon»، كما فاز ماوريسيو مالينيني بجائزة أفضل تأليف موسيقي عن الفيلم الاستعراضي «Coppelia» الذي عُرض خلال الدورة الأخيرة من مهرجان «الجونة السينمائي».

كان نزيه قد نال تكريما من مهرجان الموسيقى العربية في افتتاح دورته الثلاثين في نوفمبر 2021، تقديرا لمسيرته الموسيقية عبر أكثر من 20 سنة، بحضور ضيفة شرف المهرجان وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم. كما استضافه مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» بدورته الأخيرة لمحاورة المؤلف الموسيقي الهندي إيه آر رحمان في ندوة ضمن أنشطة «أيام القاهرة لصناعة السينما».

هشام نزيه ألف الموسيقى الدرامية لأكثر من 40 عملا سينمائيا وتلفزيونيا، وتعاون مع أهم المخرجين بصناعة السينما المصرية، ونال هشام جوائز عن موسيقى معظم أعماله، تُوجت بجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» العام 2018 تقديرا لتميز مسيرته، ليصبح أول موسيقي ينال هذه الجائزة.

بوستر الجائزة (خاص لـ بوابة الوسط)
بوستر الجائزة (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي

كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي
برشلونة يعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025 ويضع شرطا جزائيا 100 مليون يورو

برشلونة يعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025 ويضع شرطا جزائيا 100 مليون ...
بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا ضد لاعبه

بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا ضد لاعبه
رئيس غينيا بيساو: «المحاولة الانقلابية» أوقعت قتلى وكثير من الجرحى

رئيس غينيا بيساو: «المحاولة الانقلابية» أوقعت قتلى وكثير من الجرحى
لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي

لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي
المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي

المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي
«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»

«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية

(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق

استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق
«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد الفلسطينيين

«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد ...
6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي

6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي
أزمتنا أخلاقية!

أزمتنا أخلاقية!
هشاشة المستقبل

هشاشة المستقبل
«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة

«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة
«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة

«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة
سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة

سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة
كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا

كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا
لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا

لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
يسرا تتخطى مليون مشاهدة بـ«صاحبة المعالي» (فيديو)
يسرا تتخطى مليون مشاهدة بـ«صاحبة المعالي» (فيديو)
أميمة طالب: غنائي باللهجة المصرية شرف كبير وقادرة على المنافسة
أميمة طالب: غنائي باللهجة المصرية شرف كبير وقادرة على المنافسة
«إيه بي سي» تعلق عمل ممثلة أميركية إثر تعليقات بشأن المحرقة
«إيه بي سي» تعلق عمل ممثلة أميركية إثر تعليقات بشأن المحرقة
«إنديانا جونز الفن» يعيد تمثالا رومانيا مسروقا إلى متحف فرنسي
«إنديانا جونز الفن» يعيد تمثالا رومانيا مسروقا إلى متحف فرنسي
هشام نزيه يفوز بإحدى جوائز موسيقى الأفلام بالمملكة المتحدة
هشام نزيه يفوز بإحدى جوائز موسيقى الأفلام بالمملكة المتحدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما...
مريم العباني والتلوين بنعومة الأنثى
مريم العباني والتلوين بنعومة الأنثى...
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من ......
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق...
«تاريخ بناء الدولة» في محاضرة بمركز المحفوظات
«تاريخ بناء الدولة» في محاضرة بمركز المحفوظات...
المزيد
مهرجان سينمائي في السويد يعرض أفلاما بتنويم المشاهدين مغناطيسيا
مهرجان سينمائي في السويد يعرض أفلاما بتنويم المشاهدين ......
الناشرون الليبيون بمعرض القاهرة يتحدثون لـ«بوابة الوسط» عن الصعوبات التي تواجههم في ليبيا والخارج
الناشرون الليبيون بمعرض القاهرة يتحدثون لـ«بوابة الوسط» عن ......
فارس الأندلسي ينافس بـ«طريق الكاف» في «كليرمون-فيران»
فارس الأندلسي ينافس بـ«طريق الكاف» في «كليرمون-فيران»...
هشام نزيه يفوز بإحدى جوائز موسيقى الأفلام بالمملكة المتحدة
هشام نزيه يفوز بإحدى جوائز موسيقى الأفلام بالمملكة المتحدة...
«إنديانا جونز الفن» يعيد تمثالا رومانيا مسروقا إلى متحف فرنسي
«إنديانا جونز الفن» يعيد تمثالا رومانيا مسروقا إلى متحف ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط