هشام نزيه يفوز بإحدى جوائز موسيقى الأفلام بالمملكة المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

عن موسيقى وألحان احتفالية موكب المومياوات الملكية، نال الموسيقار المصري هشام نزيه جائزة خاصة ضمن جوائز موسيقى الأفلام بالمملكة المتحدة، والتي يقدمها الناقد الموسيقي جونثان بروكستون.

وفي سرده لحيثيات منح الجائزة لنزيه وصف موسيقى وألحان هشام نزيه في الاحتفال قائلا «الجزء الأكثر إثارة للإعجاب في الحفل الموسيقي كان تأليف الأوركسترا الذي قام به نزيه، والذي كان هائلا ومليئا بالموضوعات والدراما، والقوة والفخامة الأوركسترالية»، وفقا لبيان.

بروكستون هو عضو الجمعية الدولية لنقاد الموسيقى السينمائية وينشر مراجعات نقدية موسيقية لكل ألوان الموسيقى الدرامية منذ 1997، وكان قد نشر مراجعة لموسيقى وألحان الموكب الذهبي عبر موقعه بعد إقامته في أبريل الماضي، كما رشح للجمهور العودة لمتابعة موسيقى الاحتفالية عبر «يوتيوب»، واصفا الموسيقى الأوركسترالية بأنها «مذهلة وتخطف الأنفاس بجمالها».

ومن بين الفائزين بجوائز موسيقى الأفلام بالمملكة المتحدة (2021)؛ جيمس نيوتن هوارد الذي فاز بجائزة أفضل مؤلف موسيقي بالعام، عن موسيقى فيلمي «Jungle Cruise» و«Raya and the Last Dragon»، كما فاز ماوريسيو مالينيني بجائزة أفضل تأليف موسيقي عن الفيلم الاستعراضي «Coppelia» الذي عُرض خلال الدورة الأخيرة من مهرجان «الجونة السينمائي».

كان نزيه قد نال تكريما من مهرجان الموسيقى العربية في افتتاح دورته الثلاثين في نوفمبر 2021، تقديرا لمسيرته الموسيقية عبر أكثر من 20 سنة، بحضور ضيفة شرف المهرجان وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم. كما استضافه مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» بدورته الأخيرة لمحاورة المؤلف الموسيقي الهندي إيه آر رحمان في ندوة ضمن أنشطة «أيام القاهرة لصناعة السينما».

هشام نزيه ألف الموسيقى الدرامية لأكثر من 40 عملا سينمائيا وتلفزيونيا، وتعاون مع أهم المخرجين بصناعة السينما المصرية، ونال هشام جوائز عن موسيقى معظم أعماله، تُوجت بجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» العام 2018 تقديرا لتميز مسيرته، ليصبح أول موسيقي ينال هذه الجائزة.

بوستر الجائزة (خاص لـ بوابة الوسط)