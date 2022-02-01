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أميمة طالب: غنائي باللهجة المصرية شرف كبير وقادرة على المنافسة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 03:35 مساء
أميمة طالب: غنائي باللهجة المصرية شرف كبير وقادرة على المنافسة
أميمة طالب خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق ألبوم «أنا شايفاك» (خاص لـ بوابة الوسط)
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أعربت الفنانة التونسية أميمة طالب عن سعادتها بالغناء باللهجة المصرية من خلال ألبومها الجديد «أنا شايفاك».

وأكدت أميمة خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته شركة «روتانا»، مساء الإثنين، شعورها بالفخر لوجودها داخل هرم الإنتاج الفني في العالم العربي، قائلة: «أسعى كي أكون دائما عند ثقة إدارة الشركة برئاسة المبدع سالم الهندي».

وأضافت: «هذه الخطوة تمت دراستها بعناية ولن يكون هذا الألبوم هو الأخير باللهجة المصرية، وقادرة على منافسة المطربين المصريين».

وقدمت أميمة خلال حفل إطلاق «أنا شايفاك» ست أغنيات من ألبومها الجديد وحرصت على دعوة الحضور وصناع الألبوم لتقطيع تورتة الألبوم محمد الهاجري المدير التنفيذي للشؤون الفنية بشركة روتانا، والمخرجة بتول عرفة، والمايسترو أمير عبدالمجيد، والملحن نيس، والموزعين فهد وأحمد عادل، والشعراء رمضان محمد وعوض بدوي ومحمد أبو نعمة ووليد الغزالي وأحمد المالكي وشفيق كارم.

أميمة طالب خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق ألبوم «أنا شايفاك» (خاص لـ بوابة الوسط)
أميمة طالب خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق ألبوم «أنا شايفاك» (خاص لـ بوابة الوسط)
أميمة طالب خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق ألبوم «أنا شايفاك» (خاص لـ بوابة الوسط)
أميمة طالب خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق ألبوم «أنا شايفاك» (خاص لـ بوابة الوسط)
أميمة طالب خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق ألبوم «أنا شايفاك» (خاص لـ بوابة الوسط)
أميمة طالب خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق ألبوم «أنا شايفاك» (خاص لـ بوابة الوسط)
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