يسرا تتخطى مليون مشاهدة بـ«صاحبة المعالي» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

حققت أحدث أغاني المطربة المصرية الشابة يسرا «صاحبة المعالي» أكثر من مليون مشاهدة على «يوتيوب» كما اقترب وسم الأغنية على موقع الفيديوهات الشهير «تيك توك» من المليون مشاهدة وذلك بعد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية «صاحبة المعالي» من كلمات نور الدين محمد، وألحان كريم نيازي، وتوزيع بيشوي سمير، وفيديو ومونتاج محمود صبري، وجرى طرحها أخيرا على جميع منصات السوشيال ميديا والتطبيقات الموسيقية.

كما تستعد يسرا خلال هذه الفترة لإحياء عديد الحفلات الغنائية وتستعد لجولة حفلات في أميركا خلال شهر فبراير للجاليات العربية هناك وتقوم بعمل جلسات فنية مع عدد من أشهر الشعراء والملحنين والموزعين للاستقرار على عدد من المشاريع الغنائية التي تقوم بطرحها خلال الفترة المقبلة.