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ريهانا حامل بطفلها الأول

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 10:41 صباحا
ريهانا حامل بطفلها الأول
صورة مؤرخة في 13 سبتمبر 2021 لريهانا وصديقها ايساب روكي في نيويورك (أ ف ب)
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ببطن منتفخ، ظهرت ريهانا، قبل أيام، في حدث في هارلم بنيويورك، مع شريكها مغني الراب آيساب روكي.

وظهرت مغنية «دايموندز» و«أمبريلا» التي أصبحت قطبا في عالم الموضة أيضا، مع صديقها آيساب روكي مرتدية سترة طويلة مفكوكة الأزرار على نطاق بطنها الذي بدا منتفخا جراء الحمل في صور نشرها مصور المشاهير مايلز ديغز على «إنستغرام»، وفق «فرانس برس».

وتثير ريهانا (33 عاما) الغموض منذ سنوات حول موعد إطلاق ألبومها المقبل. وكان آخر عمل لها في العام 2016.

ومنذ ذلك الحين، حققت روبين ريهانا فينتي المولودة في باربادوس ثروة طائلة بعدما استغلت نجاحها في عالم الموسيقى لإطلاق ماركتها الخاصة من مستحضرات التجميل والملابس الداخلية والأزياء الراقية.

وانتشرت شائعات بأن ريهانا ومغني الراب ايساب روكي المولود في هارلم، كانا يتواعدان منذ سنوات قبل أن يؤكد الزوجان العام الماضي أن علاقتهما رسمية.

وفي مقابلة مع مجلة «جي كيو» نشرت في مايو 2021، أشار مغني الراب البالغ 33 عاما إلى ريهانا بـ«حب حياتي» و«المختارة».

وعندما سئل في تلك المقابلة عما إذا كان مستعدا ليكون والدا، قال آيساب روكي «أعتقد أنني سأكون والدا رائعا ومدهشا».

وفي باربادوس، موطن ريهانا، حيث تحمل لقب «بطلة قومية»، أعرب سكان عن حماستهم بشأن أخبار الحمل.

وقال رجل يبلغ 35 عاما عرف عن نفسه ببرنستين لوكالة فرانس برس متحدثا من منطقة سانت جيمس الساحلية «إنه أمر مذهل!. هل أنت جاد؟ كل ما يمكنني قوله هو مبروك!».

وأضاف «آمل بأن يتبع (الطفل) خطى والدته وأن يترك بصمة على الساحة الدولية».

وأعرب شاب آخر من باربادوس عرف عن نفسه بجيمس عن سعادته للمواطنة الأكثر شهرة في الجزيرة التي أصبحت أخيرا أحدث جمهورية في العالم.

وصرح «أنا سعيد فعلا من أجلك. آمل بأن يجعلك هذا النبأ أكثر سعادة مما أنت عليه».

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