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«سبايدرمان» يحافظ على صدارة شباك التذاكر الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 04:15 مساء
«سبايدرمان» يحافظ على صدارة شباك التذاكر الأميركية
الممثل توم هولاند يتحدث خلال إحدى المناسبات في لاس فيغاس، 4 يناير 2022 (أ ف ب)
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حافظ فيلم «سبايد-مارن: نو واي هوم» بسهولة على الصدارة في شباك التذاكر بأميركا الشمالية خلال عطلة نهاية أسبوع كانت هادئة بسبب موجة جديدة من الإصابات بـ«كوفيد-19»، وفق تقديرات شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحصد الفيلم الذي تصدر شباك التذاكر لستة من أصل سبعة أسابيع منذ إطلاقه، 11 مليون دولار بين الجمعة والأحد، بحسب الشركة، وفق «فرانس برس».

واحتل الفيلم، وهو من إنتاج شركة «سوني» وبطولة توم هولاند، المرتبة الرابعة على قائمة أكثر الأعمال تحقيقا للإيرادات على الإطلاق، مع 735.9 مليون دولار، ويأتي بعد «ستار وورز: ذي فورس أويكنز» الذي حقق 936.7 مليون، و«أفنجرز: إند غايم» مع 858 مليون دولار، و«أفاتار» مع 760.5 مليون دولار، وفق قاعدة بيانات الأفلام عبر الإنترنت «IMDB».

وأتت النسخة الجديدة من سلسلة أفلام «سكريم»، وهو من إنتاج «باراماونت ستوديوز»، في المركز الثاني للأسبوع الثاني على التوالي، محققةً 7.4 ملايين دولار. ويتولى أبطال نسخة الفيلم الأصلية (1996) وهم نيف كامبل وكورتيني كوكس وديفيد أركيت، بطولة الفيلم الجديد.

وحافظ على المرتبة الثالثة فيلم الرسوم المتحركة الغنائي «سينغ 2» العائلي من إنتاج شركة «يونيفرسال» مسجلا 4.8 ملايين دولار. ويشمل طاقم التمثيل الصوتي للفيلم كلا من ريز ويذرسبون، وسكارليت جوهانسون، وماثيو ماكونهي، وبوبي كانافال، وفاريل ويليامز وبونو.

وحل فيلم «ريديمينغ لوف» الرومانسي وهو من إنتاج «يونيفرسال» رابعا للأسبوع الثاني على التوالي بإيرادات بلغت 1.9 مليون دولار. ويتناول الفيلم ما عُرف بحمى الذهب في كاليفورنيا سنة 1849.

كذلك احتفظ فيلم «ذي كينغز مان» بالمركز الخامس محققا 1.8 مليون دولار. ويؤدي أدوار البطولة في هذا الفيلم الكوميدي التجسسي كل من رالف فينيس وجيما أرتيرتون وريس إيفنز وماثيو غود.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في قائمة الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر الأميركي الشمالي:
6- «ذي 355» (1.4 مليون دولار).

7- «أميريكن أندردوغ» (1.2 مليون دولار).

8- «غوستباسترز: أفترلايف» (770 ألف دولار).

9- «ليكوريس بيتزا» (691 ألف دولار).

10- «ويست سايد ستوري» (614 ألف دولار).

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