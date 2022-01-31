بعد نصف قرن على المجزرة.. «يو تو» توجه تحية إلى ضحايا «الأحد الدامي»

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت فرقة «يو تو»، الأحد، تحية إلى ضحايا «الأحد الدامي» الذي أوقع 13 قتيلا قبل 50 عاما، من خلال نشر مقطع فيديو لنسخة جديدة من أغنيتها الشهيرة «صنداي بلادي صنداي» من دون تسجيلات موسيقية إلكترونية.

ويظهر في الفيديو الأيرلندي بونو في الغناء وزميله في الفرقة «ذي إيدج» على الغيتار، وكلاهما بالأبيض والأسود. ويتضمن المقطع المرفق برسالة مفادها «30 يناير 2022. مع الحب، بونو وإيدج»، صورا قوية من تلك الحقبة، وفق «فرانس برس».

وتظهِر الصور الأب إدوارد دالي يحمل محرمة بيضاء مضرجة بالدم ليفتح الطريق أمام جون دادي الجريح محمولا على أيدي مجموعة رجال. ويُعتبر الملاكم البالغ 17 عاما والذي تعرض لإصابة قاتلة، أول قتيل في يوم «الأحد الدامي».

وشارك مئات الأشخاص على رأسهم عائلات للضحايا، الأحد، في مسيرة جابت شوارع مدينة ديري (وهي التسمية التي يفضل الجمهوريون إطلاقها بدلا من لندنديري)، إحياء للذكرى السنوية الخمسين لهذه المجزرة.

وقُتل في ذاك اليوم ثلاثة عشر متظاهرا على يد جنود بريطانيين خلال تظاهرة سلمية للمطالبة بالحقوق المدنية للكاثوليك.

وتمثل هذه المجزرة إحدى أسوأ المحطات في تاريخ النزاع الأيرلندي الشمالي بين الجمهوريين الكاثوليك المؤيدين لإعادة توحيد أيرلندا، والموالين البروتستانت المؤيدين للبقاء تحت راية التاج البريطاني.