تظاهرة ثقافية في مصراتة لإحياء أربعينية الراحل علي مصطفى المصراتي

القاهرة - بوابة الوسط

تقيم مدينة مصراتة تظاهرة ثقافية لإحياء أربعينية الأديب والمناضل المرحوم علي مصطفى المصراتي، السبت المقبل، اعترافا ووفاء لما قدمه المغفور له في مجال الثقافة والأدب لبناء الوطن.

ويقام حفل التأبين داخل صالة التدريب بالشركة الليبية للحديد والصلب في تمام الساعة الحادية عشرة صباح السبت 5 فبراير المقبل.

ورحل عن عالمنا، الأديب الكبير، الأربعاء الموافق 29 ديسمبر من العام 2021، عن عمر ناهز 95 عامًا.

والأديب والكاتب والباحث والمؤرخ الراحل تُرجمت أعماله لعديد اللغات، لاسيما؛ الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية والهندية.

وُلد المصراتي في الإسكندرية العام 1926، وتلقى تعليمه بالقاهرة، ثم التحق بالأزهر، ونال الشهادة العالية من كلية أصول الدين العام 1946، ثم شهادة التدريس العالية من كلية اللغة العربية بالجامعة الأزهرية العام 1946.

- المصراتي.. رحيل السياسي والكاتب والمؤرخ

- ليبيا تودع شيخ الأدباء علي مصطفى المصراتي.. والدبيبة يعلن إطلاق اسمه على أحد المعالم المهمة

ومن ضمن أعماله: «أعلام من طرابلس (1955)، لمحات أدبية عن ليبيا (1965)، شاعر من ليبيا (إبراهيم الأسطى عمر)، (1957)، جحا في ليبيا دراسة في الأدب الشعبي (1958)، صحافة ليبيا في نصف قرن.. عرض وتحليل ودراسة لتطور الفن الصحفي في ليبيا (1960)، غومة فارس الصحراء صفحة من تاريخ ليبيا (1960)، حفنة من رماد (1964)، الصلات بين تركيا وليبيا التاريخية والاجتماعية (1968)، خمسون قصة (1983)، الجنرال في محطة فكتوريا (1991)، الطائر الجريح (1995)، الأمثال الشعبية (2000)».