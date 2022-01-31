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وزارة الثقافة تكرم الأكاديمي والكاتب والمترجم نجيب الحصادي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 12:05 مساء
وزارة الثقافة تكرم الأكاديمي والكاتب والمترجم نجيب الحصادي
الكاتب والمترجم نجيب الحصادي يستلم درع التكريم من وزير الثقافة والتنمية المعرفية سلامة الغويل. (الوسط).
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كرمت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، الأكاديمي والكاتب والمترجم نجيب الحصادي، أستاذ الفلسفة بجامعة بنغازي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة سابقًا، وذلك على مجمل أعماله سواء في الكتابة أو الترجمة، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الليبي بمعرض القاهرة للكتاب في دورته الثالثة والخمسين.

وقام وزير الثقافة والتنمية المعرفية، سلامة الغويل بتسليم الدرع التكريمي للدكتور نجيب الحصادي، عرفانا وتقديرا لدوره وإسهاماته في الثقافة الليبية، حيث أشاد الوزير بالحصادي كونه قدم أعمالا قيمة سواء في التأليف أو الترجمة والمشاركة الفاعلة في المناشط الثقافية الليبية والعربية والدولية.

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ولد نجيب الحصادي في الخامس والعشرين من شهر أغسطس العام 1952 بمدينة درنة، وتعلم في المدارس الليبية من ابتدائي وإعدادي وثانوي، وفي سنة 1977 سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية، للدراسة بجامعة جورج تاون، وتحصل على درجة الماجستير من جامعة وسكانسن، ماديسون، سنة 1979، أما الدكتوراه فقد اجتازها بنجاح بجامعة وسكانسن، ماديسون، سنة 1982 وذلك في موضوع بعنوان «نقد تصور تومس كون في العقلانية العلمية».

وعقب عودته لأرض الوطن تولي نجيب الحصادي رئيس قسم الفلسفة، كلية الآداب، جامعة بنغازي في الثلث الثاني من عقد التسعينيات، ثم سافر للعمل بجامعة الإمارات العربية المتحدة، وفيها تولي رئاسة قسم الفلسفة، كلية العلوم الإنسانية خلال الفترة 2001 وحتى 2002، ثم تولى منصب العميد المشارك لوحدة التراث والثقافة بجامعة الإمارات أيضا من 2003 وحتى 2004، ثم رئيس لجنة الدراسات العليا بكلية العلوم الإنسانية، جامعة الإمارات أيضا من 2004 وحتى 2005.

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الأكاديمي نجيب الحصادي، لديه 18 كتابا من تأليفه، و27 كتابا مترجما، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: «أوهام الخلط»، و«تقريظ المنطق»، و«تقريظ العلم»، و«نهج المنهج»، و«ليس بالعقل وحده»، و«معيار المعيار» وأسس «المنطق الرمزي المعاصر»، و«آفاق المحتمل جدلية الأنا-الآخر»، و«الريبة في قدسية العلم»، و«قضايا فلسفية»، و«الأغاليط»، و«في الوعي الأخلاقي والعلمي».

كما ترجم الحصادي كتب عدة منها: «التفكير الناقد وطرح الأسئلة المناسبة»، و«دفاع عن العلم ضمن حدود العقل: بين العَلموية والتهكمية»، و«خريطة الثقافة: فك شفرة الكيفية التي تؤثر بها الثقافة في التفكير والقيادة وإنجاز المهام»، و«دليل أكسفورد في الفلسفة»، وبالتعاون مع الدكتور زاهي المغيربي ترجم كتب «ضلع الإنسانية الأعوج»، و«التنوير متنازعا فيه».

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كما نشر الحصادي أبحاثه الكثيرة في أغلب الدوريات ومنها: «ماهية الفلسفة»، و«العولمة: الخيار الجيني»، و«قتل المرحمة»، و«الوعي الفلسفي ومستقبل الفلسفة في الجامعات الليبية والخليجية»، و«الوعي الزائف والنسبانية الأخلاقية»، و«قيمية العلم»، و«في التعليم العام - مشروع ليبيا 2025»، و«دفاع عن الارتيابية»، و«سجايا ليبية»، و«ظاهرة الاندياح ومسألة الهوية»، و«في الجزاء الأعظم»، و«توقيت تنفيذ عقوبة الإعدام بين سوانح التراخي وعذابات الانتظار»، و«احترازات فلسفية»، و«تعايش الليبي مع الآخر الأجنبي والجندري والديني»، و«في العيش المشترك في ليبيا».

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