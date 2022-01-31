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«وثائقي» عن الحياة الخاصة لجانيت جاكسون

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 10:14 صباحا
«وثائقي» عن الحياة الخاصة لجانيت جاكسون
جانيت جاكسون في حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية عام 2018 (أ ف ب)
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في إطار عمل وثائقي عرض، الجمعة، الولايات المتحدة، كشفت المغنية جانيت جاكسون جوانب من حياتها الخاصة وعلاقتها المعقدة مع الشهرة وبعائلتها.

وتتحدث جاكسون في الوثائقي المؤلف من أربعة أجزاء، الذي تعرضه قناة «لايفتايم» المدفوعة، تحديدًا عن علاقاتها المعقدة مع شقيقها مايكل ووالدها جو، وفق «فرانس برس».

ويذكر إعلان الوثائقي أن المغنية ستوضح في الجزء الثاني الذي يُعرض السبت، ما حصل في مباراة «سوبر بول» العام 2004 حين أثارت حادثة ظهور ثديها أمام ملايين المشاهدين جدلًا واسعًا، فضلًا عن تطرقها إلى تهم التحرش الجنسي بالأطفال التي وُجهت إلى مايكل جاكسون.

ولم يكشف الجزء الأول الذي عُرض، الجمعة، اعترافات مثيرة في حياة جانيت التي كانت في الـ19 من عمرها عندما دخلت عالم المشاهير مع ألبومها «كونترول».

وتروي المغنية في الوثائقي التي شاركت وشقيقها في إنتاجه عن طفولتها تحديدًا، وعن فرقة «جاسكون 5» المؤلفة من أشقائها، وتروي أحداثًا حصلت منذ أن كانت في منزلها في غاري (إنديانا) حيث كبرت.

وتتطرق كذلك إلى قساوة والدها جو الذي اتُّهم بالإساءة الجسدية والعاطفية لأطفاله. وتؤكد من دون أن تنكر سوء المعاملة، أن «الانضباط» الذي فرضه والدها يعود لرغبته في رؤية أطفاله ينجحون، وتعتبر أنها تدين له بحياتها المهنية. وتأتي على ذكر زيجاتها، وتكرر نفيها إنجاب ولد لم تكشف عنه وكلفت أختها به.

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