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الياباني كوجي فوكادا نجم المهرجان الدولي للسينما الآسيوية في فوزول

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 05:00 مساء
الياباني كوجي فوكادا نجم المهرجان الدولي للسينما الآسيوية في فوزول
صورة التقطت من تصوير فيلم هندي، 28 أكتوبر 2020 (أ ف ب)
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يكرِّم المهرجان الدولي للسينما الآسيوية (فيكا) في فوزول (شرق فرنسا) المخرج الياباني كوجي فوكادا، من خلال عرض كل أعماله السينمائية، ومن ضمنها أفلام لم تعرض خارج اليابان، في الفترة من 1 - 8 فبراير.

وفي دورته الـ28، يعرض المهرجان «جولة في آسيا عبر 90 فيلمًا»، من أفغانستان إلى اليابان عبر كمبوديا والصين، مع تنافس 17 فيلمًا، تسعة روائية وثمانية وثائقية، أمام لجنة دولية برئاسة الممثلة الإيرانية ليلى حاتمي، وفق «فرانس برس».

ويحتل كوجي فوكادا (42 عامًا) الذي يعتبر «النجم الصاعد للمخرجين اليابانيين»، مكانًا بارزًا في البرنامج. وستعرض كل أعماله (15 فيلمًا) خلال المهرجان بما فيها فيلم «ذي ريل ثينغ» (هونكي نو شيروشي) الذي عرض في مهرجان «كان السينمائي» العام 2020.

وأكد منظمو المهرجان أن بعض الأفلام الذي أخرجها فوكادا من بينها فيلمه الأول «ذي تشير» العام 2002، ستعرض للمرة الأولى خارج اليابان.

وقال منظم المهرجان، جان مارك تيروان، «إنه مخرج محب لفرنسا، وكل أعماله متأثرة بـ(الروائي الفرنسي أونوريه دو) بلزاك، وصانعي أفلام على غرار إريك رومر وبرتران تافيرنييه، السينما النفسية الفرنسية» مضيفًا: «إنه يجدّد السينما اليابانية تمامًا».

ومن الأحداث البارزة الأخرى، تنظيم «يوم السينما الأفغانية» في 4 فبراير استجابة لدعوة أُطلقت في صيف 2021 هدفها الحفاظ على الثقافة الأفغانية بعد سيطرة «طالبان» على كابل.

وأعرب المنظمون عن سعادتهم لقدرتهم على إقامة المهرجان هذا العام بعد إلغاء نسخة العام 2021 من المهرجان بسبب «كوفيد-19»، ورغم الإبقاء على بعض القيود الصحية.

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